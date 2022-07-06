知名主持人陶晶瑩闖蕩演藝圈多年，從歌手身份出道，推出多張唱片，因緣際會下嘗試主持綜藝節目《好彩頭》成名，穩健台風和流利口條受到不少觀眾青睞，最近更現身在第33屆金曲獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，和主持天后小S配合完美。今（6）日她在社群平台分享媽媽的舊物，透露媽媽以前是校花，還曾經拿過金鐘獎，超狂背景讓網友直呼原來是遺傳媽媽。

陶晶瑩今（6）日在社群平台發文，偶然整理家中舊物，發現媽媽的東西，陶晶瑩謙虛表示：「媽媽是校花、美人胚子，可惜我沒遺傳到她的優點。」並透露媽媽因為長得美，所以外表上也很注重，很會打扮自己，也喜歡拍照，自嘲「而我因為從小黑又沒自信，被媽媽的斗篷和花毛衣妝點起來仍然像是醜小鴨。」

她回憶過去：「媽媽喜歡擺pose,喜歡在花鳥啊塔啊畫啊財神爺海報啊、瀑布前拍照（還自帶扇子），她還會去訂做成套的衣褲、剩下的布再做成髮帶，永遠知道如何完美地微笑，這是我一輩子都學不來的。」更直呼：「如果媽媽仍然健在、一定是網紅。」陶晶瑩幽默虧自己是家中最矮最黑的那個，媽媽以前的工作是播音員記者和主持人，可見有從媽媽身上遺傳到主持天賦，而陶晶瑩的爸爸也不遑多讓，長相非常英氣，還有一點神似韓國男星玄彬。

陶晶瑩PO出父母舊照。（圖／陶晶瑩facebook）

網友看到後留言：「陶媽媽以前在愛盲基金會當錄音志工，是非常有愛心又專業的長者」、「我跟妳媽以前在苗栗時是鄰居，她在苗栗廣播電台上班，小時候常常看到你的父母親，我娘家開振昌雜貨店，妳父母親也常到我家買東西喔！好懷念」、「爸爸帥媽媽美，但陶子姐很酷，是別人沒有的」、「完完全全遺傳到媽媽，一樣美，一樣的好口才」。