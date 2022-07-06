對於新竹市長林智堅在中華大學和台大國發所的碩士論文被踢爆涉嫌抄襲一事，同時是台大國發所碩士的民進黨立委高嘉瑜指出，這代表林志堅在8年的新竹市長任內，表現非常好，可圈可點，沒有其他可以攻擊或批評的地方，才去提這麼久以前學生時期的事情。網友看到後留言，「原來藍營施政都可圈可點，才會讓綠營一天到晚拿很久以前的事攻擊藍營！」「問題是民進黨先拿學歷論文攻擊啊！」

高嘉瑜今（6）日出席一場活動，媒體提問，這幾天新竹市長林智堅被爆料論文有抄襲之嫌，指導教授是陳明通，「妳也曾經是陳明通的學生」，國民黨認為陳明通放水，「妳做他的學生有感覺這件事嗎？」

高嘉瑜回應表示，陳明通對於指導的學生都是非常盡心盡力，也都非常認真在指導，這些都非常嚴謹，台大當然也是。

高嘉瑜指出，如果大家對於論文有爭議的話，可以透過學校的學術倫理委員會提出檢舉，「據我了解，台大跟中華大學都沒有接到」，這件事情須要回歸到學術本質，而不是淪為政治攻防。這部分就讓學校去評斷，回歸學系該有的程序處理。

高嘉瑜強調，林智堅在新竹市長任內，他的成績和對新竹的改變，大家也都給予肯定，才會有這麼高的民調，大家在看林智堅可能更著重的是他能給桃園帶來什麼樣的改變跟未來，這是民眾最期待的。

關於論文的事，高嘉瑜認為，那是非常久以前，可能是他剛當新竹市議員的時候、學生時代等等。當時的事情，年代久遠，現在提出這件事情，大家也要看林智堅處理的態度；另一方面是不是就代表林志堅在8年的新竹市長任內，表現非常好，可圈可點，沒有其他可以攻擊或批評的地方，才去提這麼久以前學生時期的事情。大家可能更期待就桃園的事政和未來去做辯論，提出政策，這才是對桃園市民最好的事情。

對此，網友在臉書留言，「原來藍營施政都可圈可點，才會讓綠營一天到晚拿很久以前的事攻擊藍營！」「高嘉瑜自淌渾水很不聰明！」「妳真的要這樣是非不分嗎？」「問題是民進黨先拿學歷論文攻擊啊！」

網友也找出高嘉瑜在台大國發所的碩士論文，畢業年度是民國95年，指導教授也是陳明通，論文題目是「台灣的憲政改造與兩岸關係--以2005年第七次修憲為例」。

高嘉瑜回應林智堅論文事件。（自35：02開始）