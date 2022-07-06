BWF超級500系列馬來西亞大師賽，寶島男單王子維、男雙張課琦／柏禮維都展現頑強鬥志，在一局落後連趕兩局逆轉，也雙雙晉級16強。

今天（6日）出賽的台灣選手，女單戴資穎短短24分鐘直落二輕騎過關，混雙楊博軒／胡綾芳因日本對手退賽不轉晉級，不過周天成、王子維及張課琦／柏禮維都是3局苦戰險勝。

周天成先在3局大戰中，10比21、21比12、21比14逆轉印度選手沃爾瑪；昨天（5日）在資格賽獲勝、挺進會內賽的世界排名第609的男雙組合張課琦／柏禮維，會內首輪32強賽18比21、21比13、21比18氣走世界排名第81中國大陸組合何濟霆／周昊東，晉級到16強的張課琦／柏禮維，打下兩人合作以來在超級500系列最佳成績，若能繼續追加勝利，就能再刷新自己的紀錄。

昨天最後出賽的台將王子維，在男單也經歷了3局激戰，其中決勝局王子維在18比15領先時，被印尼對手克里斯提（Jonatan Christie）連得5分，變成王子維18比20讓對手先出現賽末點，不過兩人都不輕言放棄，王子維將戰線逼進「丟士」，經過多分拉鋸後，克里斯提最後一分出界，王子維16比21、21比18、27比25險勝，整場比賽歷時1小時33分鐘。