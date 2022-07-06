去年4月一名網友的哥哥出脫5張台積電、1張友達，共計305萬買進42張力積電，當時獲得網友大讚有眼光，分析力積電有潛力。時過境遷，如今半導體類股淪殺盤重心，有網友對比當時台積電和力積電股價，以及現在跌幅，押注力積電損失不小，笑稱「最喜歡讓時間來檢驗」。

2021年4月，一名網友透露自己哥哥悄悄賣掉5張台積電、1張友達，套現305萬買進42張力積電。由於當時這筆錢是哥哥未來的買房資金，因此媽媽得知後非常生氣，但哥哥又偏不買回台積電。

那時候，底下不少留言看好力積電，上市後股價可能一發不可收拾，認為是檔有潛力的股票，「年底你哥就財富自由了」、「力積並不一定比台積差，誰輸誰贏難講」、「投機力積，賺贏台積」。

時隔1年3個月，大環境驟變，通膨更高、俄烏戰爭爆發、主要經濟體央行啟動升息循環等不確定因素，外加半導體需求下降隱憂徘徊，牽動市場情緒，台股接連重挫，加權指數跌破萬四關卡。

一名網友對比當時台積電股價約610元、力積電股價約74元，如果當事人沒有停損，前者如今跌約30%，虧損約81萬；後者股價更是幾近腰斬，大賠超過140萬元。

文章曝光掀起廣泛討論，「你幹嘛鞭屍人家，很壞」、「太殘忍了」、「敢問哥哥現在在哪裡?」、「媽媽看到再爆氣一次」、「太粗暴了」、「粗暴言論Duck不必」、「太無情了吧」。