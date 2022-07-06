香港特區政府食物環境衛生署食物安全中心發言人今天（6日）表示，因應有台灣進口芒果樣本在澳門驗出新冠病毒，該中心已即時加強對同類產品的檢測，並於今天收到香港衛生署的檢測報告，指一個台灣進口芒果表面樣本對新冠病毒檢測結果呈陽性。

香港特區政府今晚發布新聞公告稱，因應近日澳門的相關檢測結果，食安中心隨即聯絡澳門當局跟進，並加強檢測，期間扣檢一批33箱（共重約200公斤）由台灣進口的芒果，並抽取九個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。

得悉檢測結果後，食安中心已即時指示有關分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。此外，該中心亦已派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。該中心之後會繼續加強對同類產品的檢測。

公告稱，為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，食安中心已自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過三萬七千個食物及其包裝樣本作病毒檢測。

公告稱，除上述樣本外，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本、今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，及今年4月公布的牛內臟包裝樣本及雞腿包裝樣本檢測呈陽性。該中心會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。

公告稱，新冠病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衛生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染新冠病毒。儘管如此，民眾應時刻保持個人、食物及環境衛生。