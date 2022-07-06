印度對自行研發的「光輝」（Tejas）戰機寄予厚望，希望其能擊敗主要假想敵中國大陸與巴基斯坦合作研發的JF-17「梟龍」，在國際輕型戰機市場上取得一席之地；但《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，印度似乎已無望澳洲教練機標案，因為該國直言對光輝「不感興趣」。

《歐亞時報》指出，澳洲皇家空軍2020年6月啟動下一代雙座部隊訓練機（Lead-in Fighter Trainer，簡稱部訓機）標案，用於取代現役33架貝宜系統（BAE System）製造的鷹式127教練機（Hawk 127）；印度斯坦航空公司（HAL）2021年提議向澳洲出售35架教練機版本的光輝，單機售價約4000萬美元（約新台幣12億元）。

不過《新印度快報》（New Indian Express）指出，上任還不到2個月的澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles），已在新德里（New Delhi）的一次會談中直接告訴印度國防部長辛赫（Rajnath Singh），澳洲對採購光輝一事「不感興趣」。

澳洲皇家空軍下一代部訓機標案的其他競爭者，還包括美國波音（Boeing）與瑞典紳寶（SAAB）合作的T-7A型紅鷹式（Red Hawk）、義大利李奧納多（Leonardo）的M-346、美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與韓國航太（KAI）合作的T-50等。

光輝與梟龍同樣屬於輕型戰機，在阿根廷空軍下一代戰機、馬來西亞皇家空軍輕型戰機（LCA）、斯里蘭卡空軍下一代戰機等標案中，都曾傳出兩款戰機同台競技的消息。不過與已成功出口至緬甸和奈及利亞的梟龍相比，光輝尚未獲得任何海外客戶的青睞。