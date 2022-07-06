新竹市長林智堅論文門案引起學界關注，就有網友好奇「中華大學考上台大國發所是不是很勵志？」有台大學生跳出來直言「國發所就是洗學歷專用的」，引起熱議，還有人不諱言「最近一定還會很多這類新聞，水很深，懂的人都懂」。

有網友在Dcard研究所板發文請教，「中華大學考上台大國發研究所還寫完論文順利畢業，是不是很勵志、很令人感動啊？」

貼文吸引不少台大學生來留言，「台大國發所就是洗學歷專用的＿＿所」、「文組國發所，理組光電所，溫馨溫馨」、「國發所從以前就很爛」、「洗冷門所仔就不是台大人啊」、「笑死，原來是在偷臭智堅」。

有台大學生回應文章，直言國發所就是洗學歷專用的所。（圖／翻攝Dcard）

也有人直接嘲諷林智堅學歷，「重點還是重考三次上中華大學」、「中華大學是高中班上最後一名的混混都能上的大學吧」、「可悲的是，很多沒有受過高等教育的選民還會覺得他台大很厲害」。

另外還有網友點名「台大國發、中山社科、政大東亞、成大政治經濟，是洗學四巨頭」，建議要讀政治學相關領域的話，要選政治學研究所或外交所，引起政大生反擊「不要亂講，東亞所很硬好嗎...」、「政大東亞所在臺灣做大陸匪情研究超過半世紀了，很多外校的老師（甚至大師）都是東亞所培養出來的」。