「最美性學博士」許藍方去年被爆出和已婚醫師不倫戀，因此惹怒正宮，雙方鬧上法庭，今（6）日台北地方法院審理後，許藍方遭判賠50萬元，事後也發聲明指出會提告正宮誹謗；但有眼尖網友注意到，許藍方近期似乎和經紀公司「TVBS頂尖事務所」解約，並在IG感謝前公司提拔。

許藍方去年被爆出和已婚男醫師發生不倫戀，當下她否認自己是小三，男方元配不滿她沒有認錯、道歉，提告求償300萬元；該案件台北地方地院今（6）日宣判許藍方得賠償50萬元，對此，許藍方尊重法官判決，隨後也在臉書發聲明，針對醫師正宮提交的不雅照證據非她本人，並表示：「我方已提出刑事名譽誹謗訴訟」。

不過，有眼尖網友發現許藍方似乎也因不倫風波，和經紀公司解約，許藍方4日在IG發文宣傳新影片，就提到「8月之後Dr. She影片將會改為Dr. Gracie放回我自己的頻道喔！！原本的頻道不再更新…」，在文末也有感而發地對前經紀公司說：「非常感謝前公司對我的付出與提拔」，字裡行間透露和經紀公司已結束合作關係。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，許藍方前經紀人證實雙方已於日前和平協議解約，也表示許藍方有自己生涯規劃，經紀公司也給予祝福，同樣謝謝她過去的配合與付出。