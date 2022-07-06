中共二十大在即，大陸廣電總局4日召開會議，糾正電視劇行業的「不正之風」。副局長朱詠雷呼籲，業界應抵制過度娛樂化傾向、反對病態整容與「娘炮」審美，以弘揚電視劇的「新風正氣」。

大陸廣電總局召開電視劇創作座談會，由20多家電視劇製作機構和部分廣電局、電視台相關負責人參與。朱詠雷在會中表示，電視劇要堅持正確政治方向、價值導向、審美取向，並堅決抵制過度娛樂化傾向，弘揚新風正氣，抵制歪風邪氣，推出更多展現新時代精神氣象的優秀電視劇。

在創作方向上，朱詠雷指明，要堅持清新質樸、剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容、「娘炮」審美、過度化妝、過度使用濾鏡。他還強調，要堅定文化自信、傳承中華文明，古裝劇美術不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式。

演員選用方面，朱詠雷表示，要以演技和形象氣質與角色、劇情適配為標準，反對以「流量」為標準選用演員；同時抵制收視造假行為，建設規範有序的電視劇收視數據使用機制，維護良好市場秩序和行業生態。