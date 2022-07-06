新任警政署長黃明昭上任不到一周，據了解其留下的高雄市警局長職缺，內政部已批核由警政委員林炎田接任。今天網路流傳一份高階警官異動名單，包括林炎田派高雄、刑事局長李西河、保一總隊長陳耀南等人。黃明昭晚間表示，外傳的名單，這幾位在進行安全查核作業中，目前依程序作業，俟查核單位回復後，會儘速對外正式發布。

根據外流安全查核名單，內定幾名新任高階警官為，刑事局長李西河、高雄市警局長林炎田、副署長陳永利、保一總隊長陳耀南，警政委員林水順、目前代理主任祕書的陳卿南也將真除。

內政部長徐國勇6日上午出席空勤總隊活動時，對媒體訪問表示，高階警官人事，他已批准送安全查核，等查核通過後就會發布。而晚間已有外流的查核名單，曝光內定的幾名高階人事。

內定新任高雄市警局長林炎田是黃明昭51期同學，刑事外勤經驗豐富，曾在高雄擔任刑警大隊長，處理過大寮監獄挾持人質事件，身段柔軟且精明幹練。

內定新任刑事局長李西河為47期，同樣是刑事體系出身，曾任刑事局副局長，這是將執掌全國刑事龍頭。至於過去人事備受爭議的警政委員陳耀南，原本傳出他力爭航警局長，但這波是調派保一總隊長，一樣是三線三，但為外勤主官。

警政署將等調查局安全查核通過後，統一對外公布完整的異動名單。