澎湃新聞6日報導，大陸豬肉價格起飛，終端零售門市賺到錢了嗎？

據大陸農業農村部監測，截至6日14：00時，大陸全國農產品批發市場豬肉平均價格為28.51元（人民幣，下同）／公斤，比昨天上升6.8％。從大陸國家統計局的數據來看，毛豬（外三元）的價格已連續3個月上漲。此外，6月下旬，毛豬（外三元）價格為18.3元／公斤，與6月中旬相比，每公斤上漲1.9元，上漲幅度為11.6％。

澎湃新聞6日走訪上海市浦東新區某菜場，一位門店老闆透露，6月25日之後，白條豬肉到店價開始以每天1-2元／公斤的漲幅上漲。7月6日當天，帶皮白條B到店價格為33.9元／公斤，此前的6月18日，到店價格為24.2元／公斤，6月26日，漲到25.4元／公斤，到7月6日，每公斤上漲約8.5元。

老闆表示，五花肉現在賣23元一斤（500公克），進價的話，達到42.8元／公斤，即21.4元一斤。「我們拿貨的價格漲了很多，但不敢提價，因為不提價已經沒人了，而且顧客好像還沒有接受豬肉價格已經上漲的這個事情。加得多，賣不出去，加得少賺不到錢。豬肉降價時還能賺到一點錢，漲價反倒沒有利潤空間了，因為現在生意很差，夏天沒有什麼人買，保個本，只能等銷量好的時候，慢慢提點價。」

夏季是肉類消費的淡季，老闆說，去年底，一天大概有五六十個顧客，現在一天只有二三十人，「昨天下午營收只有200元，刨除成本，基本賺不到什麼錢。」

「帶皮白條的話，今天工廠發過來的價格就是每公斤33.4元，批發市場是按行情來定的，我們是按工廠指導價來往外走貨。」某屠企配送中心姜先生稱，他們負責上海的終端門店、商超、及農貿市場的配送。他表示，菜市場的到店價格主要是工廠定的價格，中間會有小部分的物流費用，一公斤0.3-0.5元的物流費。「現在配送中心往外配送，價格都是透明的。」今日菜場的帶皮白條B到店價為33.9元／公斤。

上述負責人指出，因為終端都有到貨品質要求，公司總部在節省物流開支，如果是大車配送，每次規定的最低起配量為500公斤到800公斤，菜場的店面往往達不到這個量級，有的時候需要墊一兩百公斤或者是兩片豬，因此就在上海成立了一個配送中心，負責安排物流和線路。「物流費以前是每家店每個月收700元，後續把這個政策取消了，變成訂貨在原有的基礎上每公斤加3毛錢到5毛錢。現在主要是加5毛錢，因為油價漲得比較高。」

他進一步解釋，現在運費每噸漲到450元，加上中間其他的一點小費用，合到5毛錢一公斤，此前是250元一噸的運費，加的就是3毛。