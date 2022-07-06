日前台灣輸往澳門的芒果在3天內2度在外包裝驗出新冠核酸檢測呈陽性，香港特別行政區政府今(6)日發布新聞公報指出，於台灣進口芒果表面樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測結果呈陽性，已將涉事批次的芒果全部銷毀。農委會表示，目前未接獲港方通知，但此措施並不符合科學。

農委會防檢局表示，針對此案，依據香港規定，我國輸往香港之芒果無需檢附植物檢疫證明書，該局亦未接獲港方通知，另依據目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人，此措施並不符合科學。

防檢局強調，以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO／SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示中國措施不合理。

防檢局表示，香港特別行政區政府新聞公報中也說明「2019冠狀病毒病病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。」，更凸顯中國、香港、澳門對相關食品及外包裝檢測COVID-19病毒的做法和科學依據是相互矛盾。

防檢局呼籲，香港當局應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，以維貿易順暢，倘有接獲香港正式消息，將轉致衛生單位調查。