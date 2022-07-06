籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）自請被交易，厄文（Kyrie Irving）則是行使球員選項留在籃網。厄文本來有權跳脫合約離開球隊，誰也無法攔阻他，但他沒有使用，自願被籃網多控制1季。杜蘭特和籃網的剩餘合約持續到2026年，結果杜蘭特反而要走，球評帕金斯（Kendrick Perkins）表示他實在看不明白是怎麼回事。

帕金斯在ESPN節目說：「為什麼杜蘭特想要離開？為何厄文想要找到先簽後換的新東家，結果又選擇留下了？然後當厄文選擇留下的時候，杜蘭特又跳出來說他要走了。結論是我不相信杜蘭特的說詞，我看不出他在這時候提出被交易的任何理由，我認為杜蘭特正在玩的是一手恐嚇戰術，這是為了逼迫籃網來續簽厄文。」

以爵士和灰狼的交易為例，爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在大家沒多加注意的情況下就被默默地交易給灰狼，而且灰狼付出很大代價。帕金斯認為杜蘭特是當今最強球員，如果真的要賣馬上就有人掏錢了，怎可能放這麼久還在市場上？他質疑杜蘭特是在虛張聲勢。

同時美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出是因為籃網獅子大開口，非得要到一卡車的選秀籤才肯送出杜蘭特。這個交易可能牽動多支球隊，籃網不會降價，不惜花上幾周、甚至幾個月的時間，反正最多就是賣不出去，在新球季繼續使用杜蘭特與厄文。