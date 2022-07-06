現在正好是各級學校的暑假時間，許多學生們在假期過後即將邁入新的人生階段。一名網友今（6）日就分享自己寫給女兒的家書，沒想到字體超工整，讓許多人看了之後紛紛直呼藏了滿滿的愛，不過也有人笑說，他可能曾在監獄服刑，花很多時間練字才能寫得這麼漂亮。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享寫給女兒的家書，自豪的表示「給上輩子的情人寫信，傳統信紙，既死板又復古，But it’s my style」，信中的一字字道盡對即將升上三年級的女兒的愛，期許她心靈、智慧能夠進步，同時也提醒女兒「字要寫工整」。

網友期許女兒新的一年智慧、心靈都能更加進步，字也能寫得工整。（翻攝自爆廢公社）

對此，許多網友紛紛大讚「爸爸字超美」、「難得看到男生字寫這麼工整」、「當你女兒真幸福」、「非常非常愛這種有溫度的寫信表達情感方式」、「看的出來滿滿的愛」、「心意滿滿的」、「這字體工整漂亮，看了就很悅目」。

不過也有人笑說，原PO的字體如此漂亮，背後原因恐怕不單純，「看起來像監獄裡寄出來的」、「字很美，在裡面蹲的日子，辛苦了」、「是剛蹲完苦窯出來嗎？」、「好像被關過的字才會寫的這麼漂亮」、「通常用這信紙寫字又那麼好看，是不是在服刑中？」。