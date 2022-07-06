受惠於華東解封、海外電信業者銷售輕巧型元宇宙產品Vive Flow，宏達電（2498）6月營收月增62.8％、來到4.95億元。元宇宙手機Desire 22 Pro將自7月起率先在台上市，營收會因此上升多少，仍有待觀察。

宏達電首款主打輕便、隨身使用的元宇宙產品Vive Flow陸續對海外電信業者出貨後，原本將能成為宏達電上半年營收一大支柱，然而上海、昆山封控讓宏達電出貨大受影響，5月昆山率先解封，宏達電營收立刻強彈45％，6月營收又繼續上升至4.95億元，月增率更近一步上升至62.8％，可以看出解封、趕出貨進度推升營收的助益，不過比起去年同期還是下滑25％，累積上半年營收為21.13億元，比去年同期少了16％。

宏達電董事長暨執行長王雪紅在股東常會上再次強調，未來將積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務，而宏達電也推出睽違一年半之後的新款智慧型手機Desire 22 Pro，號稱元宇宙手機深入整合 VIVERSE 平台外，更針對虛擬實境裝置進行搭配優化、完整相容 VIVE Flow並展現其應用，7月率先在台上市，雖然通路商對這款新機銷售不抱期待，不過新機鋪貨效應仍有機會帶動宏達電7月營收走揚。