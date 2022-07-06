不少高材生最終目標都是第一志願台大，甚至認為只要沒上醫學系或電機、資工系就是失敗。一名建中生表示，自己雖然順利踏入台大校園，但無法成為「醫牙電資」其中一員，大嘆自己沒有讀書天分，文章一出後卻引爆論戰，不少學生反嗆「那我們連台大都考不進去又算什麼」。

男網友在《Dcard》PO文「不上不下的成績才是最痛苦的」，他表示自己高中讀建中，之後又考上台大，對許多人來說是無庸置疑的學霸，但自己卻無法成為「醫牙電資」其中一員，只能選上述4個科系以外較不討厭的來唸，只為了留在台大。

原PO大嘆，雖然自己在台大，成績依舊保持前中段，但看著身邊許多高中朋友一個個科系、成績都更好，必須承認自己實在沒有讀書天分，無法承擔學霸的超號。

原PO強調發文沒有其他意思，單純希望有類似境遇的人可以釋懷，夢想超出自己能力的無力感，相信許多人都能感同身受，既然沒天分，只能更加努力。

文章PO出後引發各校學生論戰，有中興大學的學生嘲諷「念建中台大說沒讀書天分，那我連讀書的資格都沒有」，高醫大學生反問「那我們這種考不上台大的怎麼辦」，東吳法律生自嘲「我先去投胎好了」，中正女大生苦笑「看到台大發這種文我更痛苦」，師大學生也問「我們所謂的不上不下是不是有落差？」，還有一名清大學生忍不住回：「念老二的我可以撞牆了，指考差一分上台大」，此外不少人也嗆「無病呻吟」、「世界上又不只有醫牙電資」、「我以為不上不下是PR50，原來98、99才是不上不下」。

但也有人力挺原PO：「人家說的是夢想，而不是好不好考，其實滿合理的」、「台大不挑系是真的不難考啊」、「建中超愛留台大的 等畢業就知道選系才重要」、「很能感同身受，那種差一步卻始終達不到才是最痛苦的」。