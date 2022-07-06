星期三，歐洲議會通過支持天然氣和核能發電，列為氣候友好型的綠色投資項目，使未來的能源投資者，能夠將其貼上綠色標籤得到獎勵的資助。

路透社報導，由於先前歐盟委員會已經通過了草案，這使得反對方需要掌過半的票數才能以臨時動議案來推翻原決議，即705名歐洲議會議員中的 353名。當歐洲議會周三投票時，出席的639名歐洲議員當中，有328人投票反對，278名贊成而33人棄權，意思是反對無效，天然氣與核能正式列入綠色投資標籤。

這個結果使歐盟委員會鬆了一口氣，該委員會在經過一年多的大力遊說，在2月提出新的能源規則。

反對天然氣、核能列入綠色標籤的歐盟議員有328名，沒有過半，因此天然氣、核能正式列入綠色標籤。(圖/歐洲議會)

天然氣是一種化石燃料，有溫室效應的特性，燃燒也會產生碳排放，但因為低於煤炭(大約是同重量煤炭的4成)，一些歐盟國家將其視為擺脫煤炭的過渡型替代品。

核能不會排放二氧化碳，但會產生放射性廢物。法國等核支持者表示，實現減排目標至關重要，而反對者則表示對核廢料處理的擔憂。

斯洛伐克總理赫格(Eduard Heger)滿意這個結果，他認為有利於能源安全與減碳目標。

至於盧森堡和奧地利則是反對的，他們反對核電，也不認同將天然氣標記為綠色投資，並宣布要上訴歐盟最高法院律。

奧地利氣候部長格韋斯勒(Leonore Gewessler)說：「這決議不可行，也違反知識，危及我們的未來，更是不負責任。」

能源行業代表則是支持，不過仍有「各取所需」的現象，但是德國公用事業協會 (VKU)常務董事李柏格( Ingbert Liebing)說：「天然氣是實現氣候目標的重要過渡能源。」顯然是支持天然氣。

12名科學家則表態支持核能，「核電是一種低碳能源，任何應對氣候變化的能源組合，都必須納入核能，而且核能並不會壓迫到其他綠能的發展，這都是科學的真相。」

最後說一下歐盟的綠色標籤，必須對6樣環境目標中的至少一樣做出重大貢獻，而且不會對其他目標造成重大損害，才能滿足條件：1氣候變遷減緩、2氣候變遷調適、3水及海洋資源的永續性、4循環經濟、5污染控制、6生物多樣性及生態系統保護。