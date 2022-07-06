數據商S3 Partners指6月放空美股部位增加200億美元，低於5月的增加610億美元，為今年來增加金額最低一個月，讓外界看好美股賣壓有減輕跡象。

專家認為放空部位增幅放緩，可能顯示投資人認為股市已接近底部，並為行情回升做準備。

投資管理公司Crossmark Global Investments投資長多爾（Bob Doll）說，投資人都希望空在高點，並在股市落底時停止放空。

他在去年第四季初認為美股已漲過頭，所以讓Crossmark不斷放空美股到今年首季底，之後減持一些空頭部位。

過去三年來美股每年呈兩位數漲幅，今年以來持續急跌是因為美國通膨壓力居高不下，令聯準會持續升息來壓制而衝擊股市，使投資人放空美股的部位飆增。

道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示標準普爾500指數上半年累跌約21％，是1970年以來歷年同期表現最差。

但上半年表現差，不代表下半年也差。據歷史經驗，若上半年跌幅至少15％的話，下半年平均漲幅達24％。

Infrastructure資本顧問執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）說，若大家開始認為股市反彈，大部份對沖基金會降低空頭部位。

美國銀行指目前選擇權市場也顯示投資人恐慌情緒正在緩和。因為與標普500掛鉤的看空選擇權價格，相對於看多選擇權價格已愈來愈沒那麼貴。

但部份投資人仍預期科技股和成長型股繼續下跌。S3 Partners指6月放空蘋果與輝達的部位金額各增加約12億美元，特斯拉的空頭部位金額累計近190億美元，仍是美股裡被放空的最大目標。