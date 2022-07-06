家中廚房內放有菜刀、水果刀等危險利器，但是有人妻卻抱怨自家櫃子也成為廚房內的利器，她表示進廚房時，時常因為不注意，褲子會被櫃子上的握把勾破，導致整件褲子側邊裂開成「開高衩」的樣子，讓她非常無奈不知該怎麼處理；網友一見狀況卻狂歪樓「瞬間變性感」、「一切都是老公的套路」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，她抱怨每次經過家中的廚房時，常常會因為不注意，褲子就會不小心被櫃子上的握把勾到，讓褲子側邊整個裂開，變成開高衩，她還抱怨，不只短褲、長褲，甚至連內褲，每一件都會勾破裂開，開高衩到屁股去，讓她非常無奈表示，使用這款櫃子，要小心別被握把勾到。

人妻抱怨家中廚房櫃子藏利器，時常經過時不小心就會被櫃子上的握把勾破褲子，害她呈現「開高衩」的樣子。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友一見紛紛留言表示，「買黏土黏上去就好了，或者五金行總有些適合放在那裡的橡膠套」、「可以換新褲子了」、「也開太高了」、「多換兩次，老公就會默默的換掉櫃子了」、「把把手換掉就好，五金百貨有賣」、「插海綿上去」、「可以拿保麗龍，塞住空隙」。

另外有網友狂歪樓表示，「晚上又有得玩了」、「瞬間變性感」、「老公故意選配的」、「暗示妳要走性感路線」、「一定是為了勾引老公所做的套路」、「老公怕老婆熱」、「是不是妳老公的陰謀」、「這篇的重點是高衩，我瞭」、「老公的福利」、「一切都是老公的套路」。