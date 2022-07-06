新竹市長林智堅涉及論文抄襲疑雲，不只藍綠攻防交火，在網路論壇也掀起熱議。台大學術BBS網站PTT實業坊聚集不少大學甚至碩博士學歷者，今(6日)有人發文問卦「中華大學要考兩次才上是弱智嗎」，結果有鄉民妙文回覆被推爆「智商如此還這麼堅持，你應該稱他為智堅」，讓網民看了嘴角失守；而「核能流言終結者」黃士修搭上這波討論熱潮，「量身訂做」幫林智堅設計了一系列梗圖，笑翻網友。

有網友在PTT八卦板（Gossiping）發文問卦，標題為「中華大學要考兩次才上是弱智嗎」，似在酸林智堅，內文寫道：「我覺得真的太扯了，我朋友重考兩次才上中華大學，一般高中的放牛班都很難掉到中華了，我朋友考兩次才上，他是弱智嗎？」鄉民回「為何堅持要上中華」、「你朋友是不是還愛整天穿西裝裝成一表人才的樣子？」、「所以才需要洗學歷啊！」、「草包被看破手腳了」。

原PO的文沒爆，但一則更短的回文被推爆了：「怎麼可以說人家是弱智或是智障呢？智商如此還這麼堅持，你應該稱他為智堅。」讓鄉民嘴角失守爆笑狂推「有笑有推」、「智堅 我的抄人」、「民進黨又定義新詞了」、「過份了歐，雖然是事實」、「笑點100分」、「不是製杖 是智堅」、「太粗暴了啦」、「居然羞辱智將==」、「以後我罵人要罵 你智堅喔？棒」、「燦哥下來換這個 真的笑死人」、「你好幽默，真的有笑」、「林智堅 中華大學的超人」。

本身也是鄉民的黃士修很快在臉書幫林智堅「量身訂做」，設計了一系列梗圖，包括上述該篇爆文的關鍵句，以及「新竹、桃園、美利堅，抄跑市長，向您問好」、「不是抄襲，是類原創」、「謝謝你智堅，我的抄人」、「民調不認為我落跑，抄襲不影響我選情」。

粉絲也爆笑回應，「土條(指士修)你這樣做就不對了，沒聯絡各局處的小編一起宣傳」、「梗圖竟然像是雜誌封面」、「宇智波堅 #寫輪眼」、「藍球抄人」、「智由美利堅」、「拷貝不等於抄襲啦」、「加一個打『藍』球」。