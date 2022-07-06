天氣真的太熱了！有男子在臉書分享1段影片，影片中有輛機車跟著1輛騎腳踏車的正妹，仔細一看，該正妹竟然只穿著薄紗，大膽露出黑色的內衣褲，此舉行為也引起不少在街道上的民眾注意；網友一見影片笑稱「這沒辦法超車」、「前面怎麼一直堵車啊」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段8秒影片，影片中拍攝者於晚間騎著機車在街道上，突然驚見前方有名正妹騎著腳踏車，然而，引起拍攝者注意的重點在於該女子竟然只穿薄紗，露出黑色內衣褲，背著黃色包包，左手拿著手機，養眼的畫面，也讓路旁民眾不斷直視。

男子晚間騎機車驚見前方竟有薄紗妹騎腳踏車閒晃，網友一見也開玩笑表示「天氣真的太熱了」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

影片一出，網友紛紛留言表示，「我會騎他後面保護她安全到家」、「先看正面，再決定要不要繼續看」、「我會撞車」、「這沒辦法超車」、「別超車，背影殺手，超車會破滅」、「為她照明是紳士的行為」、「真的天氣太熱了」、「前面怎麼一直堵車啊」、「我回不了家了」。

另外也有網友質疑該女子是不是男生，「正面男的」、「轉過來是位阿伯」、「結果是個男的」、「這是公的啦」、「穿這麼暴露一定是男的」、「男的」。