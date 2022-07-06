1名女網友說她的公公從小家境優渥，婚後因為婆婆會賺錢，公公幾乎夜夜笙歌，後來婆家家道中落，婆婆竟想出讓公公「給其他女人包養」為此賺取家用，雖確實支撐了一段時間，但公公如今年老，已沒有金援，2個兒子也因吸毒相繼過世，現在公婆2人全交由該女網友扶養，離譜情節讓人不勝唏噓。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文分享她的前公婆離譜的婚姻生活，她的公公從小出生在富裕家庭，結婚後靠著妻子做生意也衣食無憂，幾乎夜夜笙歌，且原PO的婆婆生下2個兒子後，因宮寒加上陰道容易痙攣，與丈夫過著無性婚姻，任由對方在外風流，但之後婆家生意衰敗，經濟能力大不如前。

然而原PO的公公因為生性風流、很會哄女生，當年被某集團千金包養，對方甚至每月按時給原PO婆婆安家費用，讓婆家得以支撐家庭，婆婆因此開始「出租老公」，原PO公公後來就不斷更換包養對象賺取家用；原PO與丈夫結婚後才發現對方吸毒，要求離婚被婆家拒絕，最後是用將近200萬的標會才換得離婚。

原PO的公公如今年老後，已沒有金主金援，而2個兒子全因吸毒入獄、相繼過世，原PO即便離婚，仍擔起扶養公婆責任，婆婆還因不忍看兒子戒毒，四處籌錢、賣房賣車幫忙買毒，原PO認為婆家最終落得如此慘況，婆婆有極大責任，目前公婆2人已由原PO的兒子扶養；如此特殊的情節讓網友全看傻。

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