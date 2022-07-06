女星黃嘉千和先生夏克立曾是公認的模範夫妻檔，兩人結婚16年育有漂亮女兒夏天，豈料，今（6）日傳出異國婚姻生變，黃嘉千的多年好友且同經紀公司的男星竇智孔第一時間替她抱不平，也讓網友驚呼「有掛」，更好奇他們之間的關係；不過，8年前夏克立就分享過和竇智孔私下合照，平時愛笑的竇智孔也只是看著鏡頭沒有太多表情，兩人交情深淺一看便知。

黃嘉千被爆出婚變外籍先生夏克立，好友竇智孔突然在臉書發文，意有所指地寫著，「下課粒，不是助理，因為他是垃圾」，之後更補充說，「約克夏真的比較可愛。狗，很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻。沒有比較就沒有傷害。」竇智孔一席話讓網友看到紛紛驚呼，「有掛」、「好直接啊」。

竇智孔事後則回覆：「各位啊！我心情很好，也沒有生氣，就是剛好朋友家的狗咬人了，單純上來抒發抒發罷了」，在黃嘉千透過律師發聲明，證實正在進行離婚訴訟一事後，外界就更好奇竇智孔怎麼會氣到第一時間跳出來力挺，網友還猜測他跟夏克立是不是早就有過節。

在夏克立IG中發現2014年他曾和竇智孔有單獨合照，當時黃嘉千和竇智孔準備開拍電視劇《幸福不二家》，兩人在劇中飾演母子；從照片中看到竇智孔養的蒼鷹，推敲是私下聚會，雖然夏克立笑得燦爛，但平時愛笑的竇智孔卻收起笑容面無表情看著鏡頭。有網友挖出該照片一看就懂，認為交情深淺一看便知。