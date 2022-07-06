炎炎夏日大家都喜歡躲在冷吱吱的冷氣房裡，不過老舊冷氣發出的噪音，實在容易讓人聽了心煩意亂。台北就有一名高齡90多歲的老翁，因為不滿隔壁鄰居家的冷氣擾人清夢，居然爬上遮雨棚，對著鐵窗怒譙鄰居「再吵就剪掉！」鄰居事後對老翁提起毀損、恐嚇等告訴。

據《ETtoday新聞雲》報導，台北一名90多歲的汪姓老翁家住4樓公寓，但他總覺得2樓鄰居的冷氣機發出擾人噪音，一氣之下決定親自出馬找鄰居理論。據了解，老翁雖然年事已高，但身材相當精實，行動上並無老態，身手矯捷的他先是走樓梯到2樓，再從樓梯間的窗戶沿著遮雨棚向外攀爬，手持剪刀站在1樓遮雨棚上，憤怒地對著2樓黃姓女鄰居開罵：「你們家冷氣太吵！都不修！再吵就剪掉！」隨後便一溜煙地逃離現場。

沒想到隔天女鄰居真的發現冷氣壞掉，一查嚇一跳，冷氣線被剪斷了，因此一口咬定就是前一天暴怒的老翁下手，拿著用手機蒐證拍下的畫面，一狀告上法院。

不過對於鄰居的控訴老翁矢口否認，表示自己沒有剪斷冷氣線，站在女鄰居屋外的人也不是他。整起案件最後由老翁的女兒和鄰居協調，並達成和解，老翁最後獲不起訴處分。