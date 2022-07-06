漫威電影《雷神索爾4：愛與雷霆》近日在台上映，男星克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)飾演雷神索爾已屆滿10年，回顧本系列第1集上映，已經是發生在2011年的事情，當時是由小童星達科塔哥雅，飾演童年版的雷神，小時候的他長得非常可愛，哪知23歲後形象有了大轉變，乍看彷彿變成一枚憂鬱少年。

現年23歲的達科塔哥雅，由於父母都在演藝圈活動，7歲時便開始演戲，在不少知名電影都有他的身影，不僅曾經扮演童年雷神，也曾在《鋼鐵擂台》演男主角兒子，在他IG上標註自己是演員身分，可惜2014年後就未再推出新作，不過仍有透過社群和粉絲進行互動，因此得以看見他成年後的外貌變化。

近年來，他曾努力鍛鍊過身體，經常在IG上分享健身照，曬六塊肌、二塊肌與大塊胸肌，成年後的他身材變壯變高不少，儘管仍稍帶了點稚氣，但和過往超級可愛的模樣明顯有些不同，彷彿變了一個人似的，讓不少人驚呼「真的是雷神索爾的小童星嗎？」、「星味走樣了不少啊五官都崩壞了」留下毒舌評論。

事實上，從他IG的照片來看，除了身體有變高之外，達科塔哥雅也相當熱愛戶外運動，經常和幾位好哥們約出去打球，尤其熱愛高爾夫相當熱衷生活，然而不知為何在他PO出照片中，總會習慣性皺起眉毛，一雙電眼陰沉地看向鏡頭拍照，絲毫不肯露出笑容，很難讓人聯想到童星時的他。