行政院長蘇貞昌今（6）日晚間出席在國家電影及視聽文化中心舉辦的「《少年吔，安啦！》電影4K修復數位版特映會」，會中他表示已同意國家影視聽中心2期場館籌建計劃，並請行政院秘書長李孟諺協調整合相關部會，由文化部加速推動該計畫，相關建設經費應確實到位。

蘇貞昌表示，他自己喜愛看電影，過去曾親自視察國家影視聽中心樹林片庫，當時看到該片庫在工業區內分成多處典藏影片，工作同仁必須忍受撲鼻酸味，在狹窄的環境中進行影片修復，因此決定改善國家影視聽中心環境，讓從事電影創作的前輩所留下的成果，有機會重現於觀眾面前。

蘇貞昌也提到，國家影視聽中心1期場館原本是一塊荒煙蔓草的土地，後來在政府的規劃整建下，才煥然一新成為現今模樣，但為了讓國內影視產業獲得更好的發展，後續推動2期場館籌建計畫更為重要，因此除了自己已同意計畫外，更責成行政院李孟諺秘書長協調整合相關部會，並請文化部加速推動該計畫，同時亦投入資源，讓辛苦的工作同仁能夠獲得更多支持。