台積電（2330）股價五個交易日內、四度破底，高點以來回檔幅度直逼四成，外資在法說會來臨前鎖定庫存、終端需求變化等議題，維持對台積電正向投資評等，然隨股價下滑，第一波目標價削減潮也現蹤，海通國際、凱基投顧分別將股價預期降至710與580元。

必須注意的是，儘管半導體產業景氣可能修正到2023年，已為市場共識，內外資普遍認為台積電得高效能運算（HPC）訂單支撐，產能利用率下滑較輕微，對台積電獲利影響有限。大型研究機構之所以下修台積電目標價，主要反應大環境影響甚鉅，給予較多頭時期低的本益比預期所導致，不但不是翻空看待台積電前景，台積電仍是多家外資欽點晶圓代工領域投資唯一選項。

海通國際證券、凱基投顧最新賦予台積電的股價預期，與現在「4」字頭股價實際狀況較為接近，可視為台積電目標價「接地氣」首部曲，接下來則密切觀察樂觀派外資的「8」字頭目標價，是否在法說會前後出現更大規模與幅度調整。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，在即將到來的台積電法說會上，優先關注長期營收年複合成長率目標是否有變、庫存水位、終端需求，以及2023年產能利用率修正多深。

雖然蘋果、超微（AMD）、輝達近期進行訂單調整，但海通國際認為問題不大，台積電受惠高通8系列晶片、蘋果M系列晶片、英特爾GPU委外代工訂單與車用需求強勁的挹注，估計第四季至2023年第一季產能利用率的修正程度將相當輕微。

凱基投顧認為，台積電2022年營收年增率依然有機會觸及公司預估的25～29％上緣，然因需求環境有所惡化，2023年成長率恐會放緩至年增17％。