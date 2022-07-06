現在許多人考照開車前，都會先經過「路考」一關，檢驗到底有沒有實際上路的能力，不過有一名會開車的網友坦言，「路邊停車」至今仍是他心中的噩夢，沒想到竟釣出一票司機認了「真的壓力山大」！

原PO在PTT發文表示，「路邊停車是不是壓力超大的？」尤其是車流量大或是路比較小條的地方，沒停好的話，「彷彿全世界就在等你一個，停太久或者停太歪還會被笑」，讓他忍不住好奇是否有人跟他一樣，對於路邊停車感到壓力大。

對此，許多網友紛紛回應「真的，實際的路邊停車格子通常很小，然後駕訓班格子超大，根本沒得比練心酸」、「真的壓力山大= =，小路根本不該設路邊停車格」、「真的，要有10秒內停好的功力」，不過也有人認為「你不夠無恥罷了」、「叭我，我就故意慢慢停，你繼續叭」、「我車上放球棒慢慢停，除非你有槍不然完全不鳥，我路邊停車平均5至15分鐘」、「你硬幹，尷尬就是別人。慢慢嚕慢慢喬，第一切歪掉，就厚臉皮到底了」。

事實上，YouTube頻道「SiCAR愛車酷」就曾教授如何右側路邊停車，一是將座車和前車的車尾平行對齊，接著打倒車檔後視停車方向把方向盤向右打到底，第三步驟從後照鏡看見後車車頭超過一半，就要回正方向盤直退，待車頭可通過前車車尾後，就可以朝左打死，最後再往前、往後稍微修正車身就可以了。