小小兵造型爆米花桶、小小兵疊疊樂飲料杯。（威秀影城提供）

影史最賣座並風靡全球的動畫電影系列《小小兵2：格魯的崛起》將在本月20日在台上映，電影裡最大的亮點是小小兵將會化身機長，帶大家體驗最驚險的飛行旅程，為了讓粉絲們也能收藏限定的機長造型，威秀影城推出極限量的「小小兵飛機爆米花桶」，將於周五（8日）販售，粉絲們趕快設好鬧鐘準備開搶。

「小小兵飛機爆米花桶」的設計還原片中開飛機橋段，大型的造型飛機結合爆米花桶與飲料杯2個功能，讓你同時一次擁有2個超可愛容器，當「機長小小兵造型飲料杯」放入「飛機爆米花桶」時，組裝起來就完成了小小兵開飛機的造型，且機身附有滾輪設計，可以滑動，精緻且富有巧思，也是史上最豪華的飲料爆米花桶組合，更是本集電影裡才會出現的特殊造型。

除此之外，還推出角色造型的周邊商品「小小兵疊疊樂飲料杯」，以史都華和蘿蔔疊坐的造型爲設計，超呆萌樣子讓人也好想帶回家，而飲料杯特殊的開孔設計，也可作為存錢桶用途。「小小兵爆米花桶」則以史都華的款式，頭部打開即可裝入爆米花，爆米花桶的超大容量也可以當作房間裡的收納置物桶。

小小兵系列商品將於本周五白天營業日起，全台威秀影城獨家販售，商品搭配飲料爆米花有不同的套餐組合，套餐組合還加碼贈送不同款式的獨家海報，詳細活動資訊請見威秀影城官方公告。