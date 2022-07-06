女星黃嘉千今（6日）透過律師發聲明，證實與加拿大籍老公夏克立的16年婚姻觸礁，震驚外界。夏克立2015年曾參與陸綜親子真人秀《爸爸去哪兒》第三季，一家三口幸福美滿，給觀眾深刻的印象，未料竟也成為該節目第四對鬧婚變的明星夫妻檔。

大陸導演王岳倫2013年帶女兒錄製《爸爸去哪兒》第一季，好丈夫、好爸爸的形象深植人心，未料3度鬧出外遇風波，去年底他承認和結褵12年的主持人老婆李湘已於7月分開，還在聲明中戳刀前妻「和她的意中人能白頭到老」，遭解讀為反咬前妻偷腥。

第一季的固定班底、大陸名模張亮，2019年11月也在微博無預警表示與妻子寇靜離婚2年，分開的原因為「家庭內部意見」，兩人會繼續一起撫養孩子，請外界勿多揣測；沒多久，張亮被眼尖網友發現刪除離婚公告，陷入「假離婚」疑雲，目前仍是羅生門。

張亮表示和寇靜2017年離婚，但此則公告已消失。（圖／微博）

和夏克立一起參加第三季的大陸藝人王寶強、馬蓉，8年婚姻則在2016年觸礁，王寶強還發文指控馬蓉跟經紀人宋喆存在「不正當兩性關係」，引發外界譁然，兩人的離婚官司於2018年結束，兩個孩子的監護權跟著出爐，兒子判給爸爸、女兒則跟媽媽。

王寶強、馬蓉離婚官司2018年落幕。（圖／翻攝自王寶強微博）

黃嘉千和夏克立2005年因拍《艾曼紐要怎樣》陷入熱戀，隔年宣布結婚，婚後生下混血女兒「夏天」，幕前總給人和樂、幸福的形象，甚至成為跨國婚姻的典範，未料16年婚姻搖搖欲墜，黃嘉千今（6日）透過律師證實離婚，並表示：「離婚的決定與過程非常的艱難，這個決定也是很不得已」。