美國74歲的搖滾男星卡洛斯·山塔那（Carlos Santana）被粉絲稱為「吉他大帝」，他生於墨西哥，14歲時舉家遷往美國舊金山，15歲就正式組團闖蕩樂團，帶動拉丁搖滾和世界音樂的風潮，同時被滾石雜誌評選為世界百大吉他手之一，近日卻傳出他在舞台上發生意外暈倒，讓許多粉絲感到憂心。

根據外媒報導，卡洛斯·山塔那昨（5）日於密西根州的音樂劇院進行表演，當天表演演出到一半，卡洛斯·山塔那突然昏倒，嚇壞不少觀眾，當下立即暫停演出，不少工作人員上前關心他的情況，過了一會卡洛斯·山塔那恢復意識，不過仍然看起來很虛弱，最後被抬上擔架送醫。事後卡洛斯·山塔那所屬的經紀公司對外發布聲明，檢查結果顯示卡洛斯·山塔那是因為中暑脫水產生的身體不適，第一時間就送往醫院，目前身體狀況一切良好。

而根據觀眾發出的影片來看，卡洛斯·山塔似乎表演到一半就身體不適，他緩緩走到舞台邊坐著，敬業的他仍試圖繼續彈奏，一旁工作人員發現異樣後立刻上前，沒隔幾秒卡洛斯·山塔倒在該名工作人員的身上，讓其他樂手嚇到停止演出。這起突發事件發生後，醫護人員拿出急救箱衝上台，現場有人大喊「給他水」、「加油！」有不少粉絲為他祈禱，根據現場觀眾的反饋，當時場內非常悶熱。

The moment music legend Carlos Santana collapsed from heat exhaustion on stage at a concert in Michigan. He has recovered per a statement made by his rep.#CarlosSantana #collapse #concert #Michigan #guitar #guitarist#music #heatexhaustionpic.twitter.com/gB5IxGPb2X — The Last Show- Karen Lee (@thelastshow) July 6, 2022

根據《人物》報導，卡洛斯·山塔那去年才做過心臟相關手術，加上又是74歲的高齡，健康狀況還需要多加留意。過去卡洛斯·山塔那曾帶著老婆辛蒂布萊克曼一起來台灣演出，當時伍佰、庾澄慶、黃韻玲、黃品源等人都前去朝聖，在樂壇擁有超高魅力。