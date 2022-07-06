紐約市曼哈頓（Manhattan）的一間雜貨店爆發持刀殺人案件，一名女性由於沒有足夠現金購買一包洋芋片，呼喚一名男性為她「出頭」，結果與店員爆發衝突，最後憤怒的店員持刀刺殺該名男性，《紐約郵報》（New York Post）5日在報導中曝光了案發當時的監視器影片。

根據報導，案件發生於百老匯（Broadway）的漢密爾頓高地食品雜貨店（Hamilton Heights Grocery）內，時間為當地1日夜間約23時左右。一名身分不明的女性帶著孩子進入店內購買零食，但在發現自己沒有攜帶足夠的現金後，便跑出商店呼喚37歲的男性西蒙（Austin Simon）。

從店內監視器錄下的畫面可見，西蒙衝進櫃台內，出手將51歲的店員艾爾巴（Jose Alba）推倒，並持續對他大吼大叫。本來未出現太大反應的艾爾巴，稍後被西蒙抓起時，突然自畫面外拿起一把小刀，並朝西蒙的胸口和脖子猛刺；搏鬥很快移至畫面拍不到的死角進行，一段時間後艾爾巴才滿手是血地拿著小刀重新回到畫面中。

西蒙被緊急送醫後仍不治身亡，當地警方則以涉嫌謀殺和非法擁有武器將艾爾巴逮捕，暫時關押於里克斯島（Rikers Island）監獄，保釋金25萬美元（約新台幣746萬元），預計7日返回曼哈頓出庭。

紐約市當晚還發生另一起持刀殺人案，一對32歲的男女於皇后區（Queens）街頭遭到攻擊，男性送醫後不治，女性則左手臂受傷，疑似攻擊者已被逮捕。