新光金控子公司新光人壽6日於台北市中山區舉辦「新光人壽南東大樓拆除工程祈福典禮」，在新光人壽明年即將迎接60週年之際，將起家厝重新打造成松江南京新地標，象徵邁入下一個里程碑，讓企業精神永續傳承，預計117年10月興建完工。

祈福典禮由新光人壽董事長潘柏錚董事長、副董邱德成、總經理黃敏義、駐會董事林伯翰、蘇啟明、蔡雄繼連袂出席，並邀請新光金控創辦人吳東進、董事長許澎、董事李增昌、吳昕達、洪士琪以及台新金控董事長吳東亮、新光合成纖維董事長吳東昇、建築師許義明、豐譽聯合工程董事長謝佶燁蒞臨。

南東大樓是新光人壽成立以來，第一棟自有大樓，堪稱為新光人壽的「起家厝」；現址為新光人壽民國61年標購自台灣省政府，興建地上14層、地下3層商辦大樓，民國68年7月30日落成啟用至今已43年，現規劃興建基地面積591.69坪，總樓地板面積9867.18坪，比原南東大樓增加2760坪，地下5層為停車空間，地上1層為銀行及餐飲空間，地上2層至22層為商業空間，基地鄰近捷運松江南京站，有松山新店線及中和新蘆線交會，交通便利，並設計有頂蓋騎樓，加強人行步道串聯，營造人性化的安全徒步公共空間，可望帶動南東商圈周邊商業活動量能。

新光人壽響應政府政策，致力履行「綠色營運」策略，潘柏錚致詞時表示，為落實ESG，新南東大樓設計符合生態、節能、減碳、安全及健康等環保與生態永續概念，並達到綠建築銀級標章、智慧建築銀級標章及耐震標章等認證標準，減少建築能源耗用，實踐低碳健康生活，且為銜接後疫情時代生活，空調設備配合新鮮空氣交換調節，達到有效避免室內空氣交叉感染，整體設計展現綠色低碳城市新風貌，朝永續經營願景邁進。

近年新光人壽積極布局不動產，多角化經營，隨著傑仕堡系列旅館級商務住宅陸續完工，南東大樓、纖維大樓危老重建案，將規劃完成舊大樓資產活化，此外，高雄舊總圖地上權案、南港BOT案、北投士林科學園區兩筆開發案，完工後可增加坪數，並提升公允價值及租金收入，未來整體資產增值可期。