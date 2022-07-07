亞馬遜涉嫌排擠第三方賣家 遭英國調查 00:042022/07/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國競爭及市場管理局（CMA）近日對亞馬遜展開調查，以釐清亞馬遜線上平台是否偏坦自家商品並排擠第三方賣家。該局檢察總長卡戴爾（Sarah Cardell）表示，亞馬遜涉嫌利用第三方賣家數據來行銷自家產品，也涉嫌偏袒使用亞馬遜出貨服務的賣家。 《科技》亞馬遜估：台灣B2C電商市場 2025年規模達250億美元 教部與台大冷處理 無視考生權益 今年美國營業額估年增17％ 亞馬遜Prime Day 熱情不再 #亞馬遜 #三方賣家 #排擠 #涉嫌 #英國調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》挑戰歐盟成功 高通免付10億美元反壟斷罰金 15:092022/06/16 財經 Google街景多倫多驚見「女女裸照」燦笑老外最新地標起底 08:532022/06/30 生活 台灣電商市場年增9％ 亞馬遜看好 04:102022/06/15 財經焦點 鎖定社交媒體 歐盟打擊網路假消息 04:102022/06/18 全球財經 Prime Day熱潮不再 估今年美國營業額只成長17％ 20:322022/06/27 財經 論文涉嫌抄襲風波再起！林智堅冷回2字 09:182022/07/05 政治 好溫馨！亞馬遜曝光Alexa新功能 可模擬與已逝親人對話 23:062022/06/23 科技 失蹤英國記者熱愛亞馬遜 忍辱奉獻森林不悔 09:452022/06/12 國際 Google街景「亞馬遜雨林」見春光照 激情交歡登熱搜第1 22:542022/06/24 社會 《國際產業》盼歐盟反壟斷調查收手 傳亞馬遜讓步 11:582022/06/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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