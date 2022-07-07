英國競爭及市場管理局（CMA）近日對亞馬遜展開調查，以釐清亞馬遜線上平台是否偏坦自家商品並排擠第三方賣家。該局檢察總長卡戴爾（Sarah Cardell）表示，亞馬遜涉嫌利用第三方賣家數據來行銷自家產品，也涉嫌偏袒使用亞馬遜出貨服務的賣家。