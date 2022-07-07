世界健身俱樂部（World Gym） Online 6日正式上線！World Gym特別邀請喬山一起參與，提供優質數位內容的World Gym Online，透過手機下載APP，並可投影至電視，利用不同裝置，做出市場區隔。World Gym台灣區總裁柯約翰表示，期待一年內，World Gym Online可突破100萬下載數量。

與會的喬山台灣區總經理蔡慶裕強調，喬山2020年9月23日發表[email protected]（健身魔鏡），接著又發表[email protected]（健身車）內容產品，至今年第四季屆滿二年，公司明年第一季將推出[email protected]（電動跑步機）及重訓椅（Bench）內容產品搶市，計劃與World Gym繼續合作推廣，也計畫搶攻明年母親節檔期的產品銷售商機。World Gym整合線下與線上資源，以健身房經營經驗，及會員課程偏好，精準規劃打造最專業的健身教學APP。無論你是否為World Gym會員，只要下載World Gym APP，完成註冊，就能登入選取課程，開始訓練。

World Gym Online課程規劃6大主題，包括「重訓、有氧、瑜伽、冥想、伸展、訓練營及實況團課」，讓會員隨時隨地，跟著專業師資動起來。World Gym APP目前已突破25萬下載數量，榮登APP Store健康與健身類下載排行第一名。

體驗World Gym Online，6大分類課程、超過200支影片，每星期都會有新課程更新。不同於市面上其他影音平台，可隨選5至30分鐘的影片長度，多種運動時間、讓你自由選擇，還能自建待播清單，依照每位會員的訓練強度，隨時重播、暫停或調整。同時，可結合運動科技裝置MYZONE-Switch，在上課過程中，透過數據顯示及監控，了解個人健身的努力程度。

柯約翰指出，World Gym Online的目標，就是讓使用者透過「簡單好用」平台，快速找到自己需要的資訊，馬上開始運動，並強調「More people，More exercise and More results！」的理念，即更多人、更多運動、看到更多健康的好處，他期待一年內，可突破100萬下載數量。

喬山已租用愛奇藝的內湖空間，作為攝影棚場地，但為擴大攝影棚規模，已易地租用更大空間，設立攝影棚，希望可擴大健身影片內容拍攝能量。