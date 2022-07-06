從中華科管到台大國發，林智堅2篇碩士論文充斥抄襲，雷同率高到令人不忍卒睹。此刻他該做的不是硬拗，而是道歉，這把火燒個3天就會結束。反之，他與民進黨若繼續是非不分，內行人講外行話，不僅會讓「抄能力市長」成為一輩子的汙點；這位被寵壞的政治金孫，恐怕也將就此在桃園市長選戰出局。

在官大學問大的刻板思維下，台灣政治人物總熱衷把補學歷當鍍金。其中，林智堅就讀的國發所招牌更是響叮噹，在台北政壇有個笑話，就是「黨證」＋「國發所」=終南捷徑，升官發財，請走此道。

這個玩笑或許過於浮誇，但透過此次論文抄襲案，多少印證出政治人物洗學歷的背後，確實存在官學相互拉抬的共生食物鏈。

其中，林智堅在國發所的碩論，與同所研究生余正煌的碩論，摘要7成相同，研究概念、研究方法至少7處大量抄襲。結果，林智堅指導教授陳明通卻回應，是「余正煌使用林智堅的資料，結果余政煌先畢業，才讓外界誤解林智堅抄襲。」

問題是，撇開1個研究做2份論文的荒謬性不談，陳明通的說法，形同證明2份論文必有一抄，身為指導教授、口試委員，卻放任審查，學術自治大有問題之餘，這種說法更是提油救火，反而洗黑了整個國發所與林智堅。

至於林智堅在中華大學的碩論，更是把竹科管理局委託的研究案拿來一魚多吃，明顯有剽竊之嫌；身為竹科所在地的市長，卻把科技業最在意的智慧財產權視為無物，東窗事發還想以訟帶風向，少年市長的崩壞程度，令人咋舌。

這兩天，睽違6年終於發片的周杰倫，推出《最偉大的作品》，果然一鳴驚人，4小時點擊破億，震撼華語歌壇。假設，這時有位幕後人員以「我有參與製作」為由，將專輯拷貝8成後再對外兜售，請問這是原創，還是剽竊？如果，這樣的例子還無法讓「台大畢業」的林智堅理解何謂原創，何謂抄襲？那麼，其論文是否靠真本事拿到，不已很清楚了嗎？