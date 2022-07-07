麗豐〈4137〉公布2022年6月合併營收為新台幣4.22億元，受惠於上海陸續解封及管制放寬，消費潮及補貨潮紛紛出籠，帶動麗豐主營通路｢克麗緹娜｣之營運強勁回溫，加上集團旗下｢新美力電商｣、｢RnD美甲美睫｣、｢雅樸麗德醫美抗衰｣等通路相輔相成、齊步貢獻，6月營收繳出月增85.48％、年增2.39％的成績單；累計今年上半年合併營收為新台幣17.97億元。

麗豐表示，隨著上海解封後，隨即湧現人潮與車流，集團旗下｢克麗緹娜｣ 6月份在上海的營運店數已經逐漸恢復榮景。麗豐集團看好夏日美白換膚需求，隨著消費力道復甦，下半年有機會迎來一波｢克麗緹娜｣加盟店的回補庫存的動能。

不僅如此，麗豐集團在疫情期間亦儲備量能，透過遠端作業積極招募、培訓旗下美容師及充實加盟主的經營能力，僅管疫情干擾但公司積極開拓市場、提高市占的態度不會改變。

展望2022下半年，麗豐維持審慎樂觀的看法，儘管現在仍須面臨疫情政策、總體經濟、國際情勢等各個層面的不確定性，但在民生基礎消費的觀點來看，似乎最差的狀況已經過去，公司會配合適當行銷及廣宣活動，將有助於｢克麗緹娜｣加盟店營運逐步恢復到這波疫情前水準。

麗豐看好未來年輕、無年齡界限的保養需求，目前亦規劃下半年推出新的重磅保養新品，期望藉由新品再創營運新一波的成長動能，深化會員對產品、服務、門店的依賴性，並持續開拓空白市場、強化品牌力、及各加盟店營運體質等，創造營收與獲利表現齊步揚升，逆風翻盤、向上成長。