藥華藥（6446）公告，6月營收2.77億元、年增率1023.8％，受惠罕見血癌新藥（簡稱Ropeg）美國出貨為主，美國地區持續繳出雙位數成長的成績單；累計第2季營收9.7億元，較上季成長近3倍。

藥華藥依據美國新藥產業常態，自7月起小幅上調Ropeg在美售價，不僅在台灣、香港有自費病人，韓國子公司亦正式進行商業銷售，啟動自費病人用藥，持續向前推展亞太佈局。

藥華藥美國子公司總部設於波士頓，自建的銷售通路正在當地茁壯，持續拓展美國業務；董事長詹青柳、執行長林國鐘親自飛往美國進行業務視察，並同時受邀參加波士頓市長吳弭（Michelle Wu）的就職慶祝大會。

林國鐘表示，作為波士頓生技產業聚落的一份子，非常榮幸能受邀參加市長的就職慶祝大會，雙方見面氣氛十分融洽，期待未來回饋社群，為當地發展盡一份心力。

另外，藥華藥以罕見血癌新藥Ropeg，於美國罕見疾病組織NORD®(National Organization for Rare Disorders) 的「2022罕見疾病影響力大獎」典禮上，榮獲年度「行業創新」大獎。NORD® 總裁暨執行長Peter L. Saltonstall表示：「很榮幸將這個年度大獎頒發給藥華藥，以彰顯為PV患者進行研究和創新所做的貢獻。」