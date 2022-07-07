大陸河北一名女子近日發現了老公十年前的舊照，不斷發出驚嘆聲音，後來鏡頭轉向了老公現在的模樣，網友瞬間秒懂為何人妻會如此驚訝，而這段影片也在網路上引起熱議。

綜合

報導，河北石家莊女子近日和老公出去辦事情，無意間發現朋友寄來的十年前合照，打開一看覺得有點眼熟，結果發現原來這是自己的老公，她看到照片後心情難以平復，驚嘆連連，當時的老公真的是顏值巔峰，一身軍裝，帥氣十足，與現在相差甚遠。

一開始網友還不懂為何人妻如此驚訝，下秒鏡頭轉向老公時，大家瞬間秒懂了，確實和照片中相差很大，不僅變胖了許多，臉上也多出許多歲月的痕跡，「這十年來，他到底經歷了什麼，為什麼會出現如此大的變化」；後來人妻找了個藉口，表示後車箱沒關好，讓老公下車，之後趕緊把車開走，感嘆「這要是能把他定格在10年前該多好啊」，後來人妻把相片貼在了老公臉上，這才讓他上車。

人妻的舉動讓網友笑翻，紛紛留言「歲月不擾人，年輕的時候老公很帥氣，這才短短幾年時間，為了家庭，他日夜奔波已經看不出還是一個90後的年輕人了」、「這明顯是比以前胖了很多，男人結婚後似乎都會變胖，實在是想不懂到底是伙食好了還是他身體好了」、「男人結婚後都會變化，發福了，一般情況都會長胖，有的男人會變醜，有的會變帥氣得看他能不能掙到錢，辛不辛苦」。

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