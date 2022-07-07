大陸河南省永城的一處婚禮現場近日出現有趣一幕，只見現場一眾伴娘中有位短髮「女孩」，定睛一看其實是一名男子穿上了裙子充當伴娘。隨後，這位「伴娘」還和伴郎一起登台，鞠躬時還不忘用手捂著胸口，表現相當敬業，讓現場氣氛嗨到最高點。

《澎湃新聞》報導，現場的劉姓賓客表示，由於一名伴娘在隔離無法參加婚禮，男扮女裝的小夥剛好是新娘朋友，於是突發奇想被拉來湊數，自己剛看到這一幕時也有些錯愕，同時覺得十分搞笑，現場氣氛非常好。

無獨有偶，大陸山東省煙台市一名男子近日也在婚禮現場打扮成伴娘，送自己相識27年的閨密出嫁，只見他胸前有著大片刺青，充滿衝突感的畫面引發討論。畫面曝光後，不少網友認為2人關係不單純，但新娘與男伴娘都出面澄清，強調他們是「純友誼」，從小一起長大，要外界不用擔心新郎「帽子的顏色」。

王姓友人透露，男伴娘和新娘是光著屁股從小一起長大的好朋友，「新娘子軟硬兼施，求了他2年，他才答應做伴娘」，婚禮當天場面十分熱鬧，不少參加婚宴的賓客都被男伴娘吸引，「到了新人老家，村裡的大爺大媽本來要鬧新娘的，結果看到男伴娘都懵了」，因為男伴娘的出現，讓本就熱鬧的婚禮現場變得更加精彩有趣。

隨著影片爆紅，男伴娘也出面澄清，自己跟新娘是純友誼，不是像部分網友說的那種複雜關係，「用個詞彙來形容的話，就是知心朋友，男閨密，純粹的革命情感。」新娘也說，自己跟男伴娘只是從小一起長大的好友，老公也跟對方是好朋友，2人各自單身時也沒想過要在一起，所以不用擔心老公「帽子的顏色」。

更多 CTWANT 報導