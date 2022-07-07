「照我說的做，不要學我做的！」

「不要怪我們！如果你不是這麼差勁的小孩，我們就不必老是打你了。」

「你竟敢回我嘴，你這個沒禮貌的小鬼，我要用肥皂洗你的嘴巴！」

「別想用怪你弟弟來撇清關係。你是闖禍的人，每次都是你開始的。」

「不要怪他們！如果你有麻煩，肯定是你自找的！」……

每當你對任何的不公、折磨、辱罵、侵犯，表達出不滿意見時，是否會遭受以上種種的言語砲轟？

其實，每個人與生俱來就有健康的怪罪情緒或感受，「怪罪」是對於不公狀況的本能憤怒反應，它是天生的自我保護衝動，是一種反射反應，也是一種本能，目的在於向傷害我們的人究責，也拒絕揹黑鍋。

怪罪就像性的感覺那樣，可以被健康或不健康的表達出來，安全而無虐待性地宣洩怪罪，對於情緒創傷的復原是很重要的，健康的怪罪可以讓我們將磨難中所累積的怨恨釋放而出，把我們從有意識或無意識的悲憤中解救出來。

許多心理創傷的倖存者會發現，怪罪是自己最難接受的情緒，而且會把它視為最大的憤怒之罪。只因為社會規範普遍不准孩子怪罪父母，即使是父母失能且無情地傷害他們的孩子。

於是，常見失能父母用具毒性的怪罪，偽善地毀壞孩子怪罪不公的本能。

怪罪的本能之所以很難恢復，正是因為這些訊息在我們一感到怪罪的時候，就會在心裡內在發作，使得我們感到害怕、羞恥或罪惡，於是立刻壓抑怪罪，或是把它轉向對內，為了自己想怪罪而怪罪自己！

我們需要拋棄這些關於怪罪的訊息，否則對於自己童年失落的否認會一直完好如初，而且會一直為了父母的罪過而怪自己。如果能把怪罪還給在我們還太小且無法防衛及拒絕時，就把怪罪倒在我們頭上的人，我們就可以大幅增進自己的復原情況。

其實，無論童年時是否受到創傷，偶爾有怪罪別人的感覺，都是正常、健康且必要的， 就像大部分的動物，所有的人類天生就有自我保護的本能，會自動用怪罪性的憤怒去回應傷害，那些大叫「退後！」或「停！小偷！」的受害者，就是本能地在表達怪罪。

怪罪是「認出侵略並拒絕侵犯」這個重要生存技巧不可或缺的一部分。在一個有太多人對無力者虎視眈眈的世界，我們有時確實需要應用怪罪，來認出危害並保護自己不成為受害者。

隨著倖存者在復原「怪罪過去的不公遭遇」的能力時，經常會同時改善認出當下不公狀況的能力。

要學會挑戰並停止虐待，第一步是要認出虐待，而怪罪和憤怒的感覺，經常是有不公狀況發生的線索，是心理機制中對於虐待最本能的警告訊號。

怪罪的情緒也是挑戰和終止虐待的強大工具。

健康地表達怪罪，能創造對於勇氣和力量的真實內在體驗，把倖存者從癱瘓性的恐懼和無助，立刻轉移到充滿力量和安全的感覺。

練習怪罪虐待行為，能夠給予內在小孩所期盼的東西，也就是在危險時刻，可以用憤怒來保護自己。這會喚醒內在小孩去接受「自己現在住在成人的身體裡」的事實，而且他現在已經更大、更強壯，更有能力擁護自己了。

怪罪會鼓勵我們面對自己所害怕及必要的人生挑戰，幫助我們建立自我表達的權利，並且追究任何試圖否定這些權利的人。

怪罪允許我們對於不想要的要求或給予說「不」，它會打開我們的眼睛，使我們看到自己仍像是無力的孩子那樣在忍耐現在的不公狀況，也允許我們再度獲得那些天生勇猛的雄獅之心。

本文摘自《如果不能怪罪你，我要如何原諒你？》/柿子文化)

【內容簡介】當一個人懂得將責任歸咎於應怪罪的地方，並感到憤怒和失去時，寬恕才會發生……

情緒創傷所導致的具毀滅性的結果，是一種性格組成，其中包含著極糟糕的低自尊、無法享樂、超級負責任或超級不負責任、害怕被遺棄。

而來自不快樂家庭的數千萬成人小孩的悲劇性結果，是他們不知道自己是誰，不知道如何照顧自己的需求，以及如何對自己感覺良好，也不會享受親密。這千百萬人總是陷入災難性的關係、衝動行為、無情地論斷自己，並且一直尋求認可和安全感。

所以……如果你習慣在面對人生諸多情況有不良情緒反應時，會怪罪與羞辱自己；如果你會無緣無故地感到「情緒低落」或無法解釋的焦慮，並且找不出任何原因；如果會為了偶發的破壞性想法和行為而苦苦掙扎……那麼，你的「內在小孩」可能受傷了！

真正的自由來自真正的自我認知──

‧對於在童年被嚴重傷害的人來說，真心原諒父母的感覺，極少在他們以哀悼抽乾痛苦之池以前出現。然而，真正的原諒始於自我。

‧真正的原諒，有賴成年小孩清楚記得父母施虐和忽略的細節。

‧若要真心地對父母感恩，我們必須先認清童年傷害，並達到顯著的療癒。

‧更深度的心理健康，只存在於有情緒傷害時仍能保持自我憐憫和自我尊重的人。

‧創傷倖存者絕對需要哀悼，因為他們的個體性和表達性可能在童年時期就被殺死或消失了。

‧自我憐憫會從哀悼中誕生，並且讓我們清楚地知道，遭受惡劣對待，以及由惡劣對待引起的情緒重現，並不是我們自己造成的。

本書所提供的實用建議將幫助你──

‧打破無意識的、自我破壞的習慣

‧復原全然感受自我情緒之能力

‧增進情緒智力

‧為失能家庭的倖存者修復情緒本質在童年時受到的傷害

‧以安全且具療癒性的方式，把淚水轉為自我憐憫，把憤怒轉為健康的自我保護與存活在世的安全感。

【作者簡介】彼得‧沃克（Pete Walker）

彼得‧沃克是位於美國加州柏克萊市的資深心理治療師，具有諮商心理學與社會工作的雙學位，從事心理諮商與治療、教學、寫作已超過三十五年，並且擔任治療師督導超過二十年，專長是協助受到童年創傷的成人，複雜性創傷後壓力症候群（CPTSD）是其中一個特長領域。

想多了解彼得‧沃克，請至他的網站：pete-walker.com。

【譯者簡介】陳思含

陳思含是美國科羅拉多州立案心理治療師、加利福尼亞州婚姻與家庭（暨兒童）治療師，普斯諦蛻變坊創辦人，提供國際性、多元、全人、整合性的助人工作；現居台北市，亦是世新大學心理學講師。

曾於美國加州郡立兒童心理門診擔任治療師，也曾在科州創辦TLC心理治療診所，並成為科州華報心理專欄作家。

關注各式受害者議題，並且重視多元文化。除了有治療複雜性創傷後壓力症候群的成功經驗外，也深入關注自戀型虐待議題，是華語文化圈中在這兩個主題方面的少數專家之一，並且在其網站上分享CPTSD與自戀型虐待系列文章。