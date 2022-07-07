現在的職場新鮮人，對工作的追求已和X、Y世代不同！《遠見》首度與Dcard合作「2022青年職場三觀大調查」，探討年輕族群的職場觀、個人事業觀、人生價值觀，揭開他們在想什麼？

2022是一個機會滿滿的工作年，青壯人口數來到15年新低，職缺數量卻達到史上新高、突破100萬個。有餘裕挑選工作的年輕工作者，如何看待現今的職場環境？如何選擇工作？又期待什麼樣的自我實現？

《遠見雜誌》首度與社群網站Dcard合作「2022青年職場三觀大調查」，探討年輕族群的職場觀、個人事業觀、人生價值觀，一探變動最活躍，也最搶手的青年職人心意。

本次調查聚焦20～35歲大專院校在學或畢業生，分成兩卷分別邀請填答，A卷職場意向調查回收773份、B卷職場心態調查回收772份。其中，男女比例約四比六，七大學群均勻分布，共計1545份有效問卷。

年輕世代有一句流行用語「chill」，它不是英文chill本意的「寒冷」，而是帶著調侃與俏皮，延伸出來的冷靜、放輕鬆之意。

如果說人力市場現況吃緊，眾家企業急於招兵買馬，滿手入職邀約的年輕族群，應該非常放鬆、非常「chill」？其實不然，他們還是「微」焦慮。

焦慮指數56.17分，低薪是主因

本次調查發現，年輕工作者自評的職場焦慮指數為56.17分（完全不焦慮為0分，極端焦慮為100分），略偏焦慮。焦慮的前三大原因，分別是低薪（41.5％）、能力不足（36.8％）、對未來沒有想法（34.2％）。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

分析族群差異，可看出女生比男生焦慮，女生相較於男生，更為困擾自己對未來沒有想法（37.1％），男生則是對能力不足（42％）感到不安。

若以專科學群分類，最焦慮的是人文社科專才（59.96分），最放鬆的是餐旅遊憩專才（51.05分）。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

各學群較為特殊的焦慮原因，分別是43.8％的商管財經專才焦慮低薪，以及工作KPI難以達成（17.1％）；餐旅遊憩專才也焦慮低薪（45.3％），還擔憂主管同事難相處（37.5％）。

此外，工程專才焦慮能力不足，高達46％。另有34.8％的數理化專才，則是擔憂自己所學無法致用在工作上。

至於設計藝術專才，有45.6％擔憂不敢踏出舒適圈；人文社科專才41.8％煩惱自己對未來沒有想法。值得注意的是，醫藥衛護專才特別擔憂工時太長，多達31.9％，高於整體10.1個百分點，反映疫情下的醫護過勞隱憂。

調查顯示，焦慮指數的長期變化，與「年齡」關聯性較低，但與「工作年資」增長有關。畢業兩年的工作者，焦慮達到高峰，其後四年一路走緩，畢業七年後又開始攀升。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

細究焦慮原因，各族群各有較為突出的原因，尚未畢業者特別擔憂進入職場時薪資太低（44.2％），畢業一～二年者，則反覆思量該不該換工作（31.3％）、不知道要做什麼（30.1％）。

畢業三～五年者，主要困擾主管同事難相處（34.8％）；畢業六～八年者，煩心自己不敢踏出舒適圈（35.2％）。畢業八年以上的人，則回到薪資過低的糾結（50％），以及不喜歡手上的工作內容（26.2％）。

大企業與公職，最受青睞

在職場選擇部分，25％想進入200人以上的大型企業，其次是公職、中小企業、個人接案、加入新創團隊，其中，女生相較於男生更想考公職（15.7％）。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

值得注意的是，理想的工作類型，在不同年資的工作者心中，各有不同。

畢業二年內的人想找大企業（27.1％），畢業三～五年後，想進入中小企業的人增加至14.9％（多於平均值4.7個百分點）。畢業六年後的族群，相較於其他族群，更想加入新創公司（10.7％）或自行創業的人（10.7％），都高於整體。

整體來看，69.9％的年輕族群，喜歡傳統的組織型工作，更有多達30.1％的人，理想工作是「非組織型工作」，例如接案、創業、理財、派遣等，原因除了時間自由、可做自己的事業之外，更有31.8％的人，認為組織外的薪資更好。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

他們之中有53.6％曾進入組織工作，也有57.1％未來沒計畫進入組織。

如果選擇進入組織工作，挑選條件仍以薪資相關為主，但「時間因素」也成為關注議題，包括工時、通勤時間、值班時間、加班。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

不過，男生對「未來成長性」較為關注，在乎升遷（54.2％），也在乎是不是成長中的公司（18.4％）。

女生在乎的則是「穩定」，裁員倒閉風險（47％），也格外在乎時間議題，49.1％將通勤時間列入選擇標準，高於男性多達16.6個百分點！40.2％不愛週末／晚間加班，也高於男性8.6個百分點。

軟指標方面，高達79.3％在乎主管同事是否好相處，關於性別、性向、性騷擾等面向，也受到年輕族群關注，尤其女性關注性騷擾防制（28％），遠高於男性在意比率（6.1％）。

公司福利中，首重「休假與吃東西」

有趣的是，對於福利的期待，「休假」不意外是最迷人的選項（54.4％），但排名第二的竟是免費或便宜餐食（49.8％），可見得「吃東西與休假」對年輕工作者來說，差不多爽快。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

眾所關心的加班議題，其實年輕族群並沒有真的那麼排斥加班，97.5％超高比率願意「有條件」加班，不僅是為了加班費，也是為了讓任務更完善。

與年長世代觀念不同的是，年輕族群不認為要死守一份工作。77.2％想在全職工作之外，擁有兼職，並以網路相關類型最受青睞。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

追求財富自由，工作與生活平衡

職場成功的定義是財富自由，遠高於拚命追求高所得（5.2％）。與年長世代相同的是，「學到東西，自我成長」是最有成就感的一刻。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

特別的是，34.1％想要成為「工作與生活平衡的人」，23.3％想成為「快樂工作者。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

另一方面，年輕族群32.3％害怕成為窮忙族，經濟低下；13％害怕成為工作狂，沒有自己的生活。而且，年紀愈大的工作者，愈害怕成為徒勞無功的退化內捲（involution）一族，或是如同老鼠競賽（rat race）機械式工作的社畜。

2022青年職場三觀大調查。（圖/ 遠見提供）

相較於年長世代，他們觀察自己這個世代的職人特色，46.9％認為接受新事物是特色，44.2％認同網路能力好、42.1％表示不會拚命工作犧牲生活。

其中，各學群背景的人，各自對某些細項有觀察，例如，49.1％設計藝術、48.6％商管財經的人，更認為「不會拚命工作，犧牲生活」，是同輩優於前輩的一大特色。

61.1％資訊背景的人，認為網路能力更為凸顯；37.5％餐旅遊憩認為是愛好自由。18.1％醫藥衛護認為是勇於表達；13.6％人文社科、11％工程學群的人，特別認為外語能力佳為特色。

「快樂」是他們想成為的職人樣貌

綜合觀察年輕世代的職場三觀，他們更講究「工作與生活的平衡」，更積極追求自己想過的日子。

相較60歲工作者亟欲改善生活的嚴肅使命感，50歲職人則是強調執行力的全身心工作，以及40歲工作者的順服。

這一代青年從「大我」回到「小我」，更放鬆地追求「完整的生命歷程」，認為工作很重要，但沒有重要到成為生命的唯一重心；維繫工作以外的人際關係，擁有興趣與生活，是值得驕傲的個人特色，這也是重要的「自信」源頭。

當自信能量豐沛，也就鬆開了過去帶著一點從屬概念的雇傭關係，也鬆開了過去需要一張企業內的名片，來找到歸屬感的制式文化。

也因此，他們更自在、更自然地選擇在非組織型工作（30.1％年輕族群的理想工作）；選擇為了興趣而另外兼職（24.5％想兼職做其他有興趣的事）；也更勇於表態，「快樂」是他們想要成為的職人樣貌。

他們是真正在體驗世界、甚至享受世界的工作族群。這群求新求變、充滿活力的職場生力軍，就在變動萬千的時代新局之中，融入大職場，成為新的產業韌性來源。

難怪他們如此搶手。

【調查說明】

執行單位：遠見雜誌、Dcard

調查對象：20～35歲的台灣民眾

調查方式：網路自填問卷

調查期間：2022/5/26～6/6

有效樣本：A卷職場意向調查773份、B卷職場心態調查772份

編按：部分結果僅公布前10高項目或比率大於10％之項目

本文作者：羅之盈

（本文摘自《遠見雜誌07月號433期》）