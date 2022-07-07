許多人買樂透不會買連號，美國一名男子以夢裡出現的6個連號數字下注樂透，結果真的全中，奪得頭獎25萬美元（約新台幣746萬元），讓他「美夢成真」，他驚呼：「真的難以置信！」

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、福斯新聞（Fox News）報導，美國維吉尼亞州「百萬銀行」（Bank a Million）樂透6月11日開出不尋常的連號數字13、14、15、16、17、18，以及特別號19，頭獎幸運得主是住在維州亨利科郡（Henrico）的退休人士柯爾曼（Alonzo Coleman），不過更不尋常的是，他說自己是夢到這組數字後才下注的。

Alonzo Coleman said the winning numbers came to him in a dream. https://t.co/aiiewb1I8f — CBS News (@CBSNews) July 6, 2022

他說某天自己在夢裡夢見前6個數字，接著就去彩券行下注了這組數字。當他得知自己6碼全中、得了25萬美元時，驚訝地說：「真的難以置信！」

「百萬銀行」是維吉尼亞州獨有的樂透，民眾從1至40選出6個號碼，6碼全中就能奪得頭獎，如果民眾下注2美元在這組號碼上，頭獎獎金可達100萬美元，如果民眾分別投注1美元在2組號碼上，頭獎獎金為50萬美元，幸運兒柯爾曼則是投注0.5美元在4組號碼上，因此頭獎金額為25萬美元。