備受推崇的年度《遠見》大學排行榜，重要指標之一的師生人數門檻，竟讓拿到評選門票的學校僅89所，顯見穩定師生人數的大學愈來愈少，且呈現強者恆強、弱者恆弱的M型化態勢。 歷經盛夏指考挑戰，等待放榜的學生與家長們，究竟如何選擇心中最理想的學校？就讀哪所學校就職無往不利？而今年排行榜常勝軍、黑馬又是哪些學校？《遠見》帶領讀者獨家揭密。

由於「與病毒共存」已漸成普世共識，促使高教現場也逐漸進入「後疫情」運作模式，除了師生對遠距教學與實體上課的混合模式，愈來愈熟悉，甚至從中找到創新的學習型態，一度斷絕的外地交流、校外實習、海外交換逐一恢復，亦即，大學的運作，重回「基本面」。

再者，由於少子化帶給各大學的「退場」威脅，愈演愈烈，因此，當下來看大學的辦學表現，更具意義。

《遠見》大學排行榜評選學校門檻為「學生數3000人以上，且助理教授以上教師數150人以上」，而這被視為大學能否永續營運的基本門檻。孰料今年數量來到新低，全台133所大專院校中，拿到評選入門票的僅89所，跌破90大關，情勢令人擔憂。

穩定師生、教學品質的大學愈來愈少

而當台灣大學生的供給量，愈來愈難以支撐每一所學校永續營運，則迫使校際間，呈現強者恆強、弱者恆弱的M型化態勢。

亦即，領先群學校（約1～15名），由於能吸引到足額和質優的學生，辦學表現自然如虎添翼，加乘效應下，更能吸納產學合作、國際交流機會，拉開與其他學校的距離。

另外，據《遠見》觀察，排行中上（約15～30名）的學校，多數選擇鎖定獨家領域，以差異化特色吸引學生青睞；至於30名以外的學校，排名起伏強烈，某些學校更是快速墜落中。

這也讓《遠見》「2022最佳大學排行榜」，今年各分榜前十強學校，幾乎都與去年相同，例如今年「人文社科大學前七強」「醫科大學前六強」「技職科大前七強」就與去年排名一模一樣；就算榜單上的學校排名有變化，也頂多是微幅波動。

綜合大學〉

布局「永續」和「產學」有成，成大衝上第二

細看今年《遠見》「2022台灣最佳大學排行榜」，「臺成清交」一直是國內最強的四所頂大，除了臺灣大學是永遠的第一外，成功大學、清華大學、陽明交通大學在特色領域各擅勝場，加上校友眾多、支持母校動機強烈，不管是產學合作、跨國研發、趨勢引領，這五年來，三校競爭激烈，每年排名都呈現麻花捲態勢。

去年，陽明交大挾「工程名校」和「醫科頂大」攜手合校的利多題材，排名躍進，衝上全國第二；今年，成大搭上國際淨零碳排大趨勢、國家科技產業投資南移，以及過去幾年，在「永續」與「產學」上的布局發光發熱，力甩陽明交大、清大，今年奪下第二名佳績（表1）。

進一步細看，成大在SDGs的學術研究與專利應用表現，都是全台前三強。國際重要大學永續評比，例如「泰晤士高等教育世界大學影響力排名」「綠能大學排名」，成大都是國內最高分學校；產學合作方面，成大2020全年產學合作總金額超過24億，力壓台大的22億，站上國內產學合作表現最佳大學冠軍。

「一所大學的使命，就是在所相信的價值上，對社會產生影響與意義，」成大校長蘇慧貞在之前《遠見》採訪中強調，預見大學未來走向，關鍵在於察覺世界當前的改變，並透過「通識價值化」與「專業核心化」，把趨勢落地為行動與教學。

所謂「通識價值化」是讓成大必須為每一個系所的學生，提供理解在地、關心社會、認知世界的課程或管道；「專業核心化」則是將大學學術能量，不論是工程、資訊、醫學、教育、人文等，讓老師研究與學生所學，都能在社會議題上做出實踐。

讓所有人「知道」又能「做到」，隨著大趨勢真的到來，過去累積能量於是發光，帶動成大整體表現衝上頂尖。

人文社科大學〉

台師、政大蟬聯冠亞，暨南搶進前十

人文社科大學排名，臺灣師範大學蟬聯冠軍，政治大學排名亞軍，淡江大學季軍，前七名連續三年名單都不變，可見台灣人文社科類別中的大學領先群，已正式形成（表2）。

然而，今年依然有兩所學校表現特別突出，一是去年重回前十的靜宜大學，今年更進一步，前進到第八名，相比去年，靜宜在社會聲望、學術、產學合作、財務四個面向都有明顯進步，顯示人文社科大學，除了專注原本擅長的人文關懷社會影響力外，在科研和產學上，透過培育台灣所需的人文科技跨域人才，也能創造明確的辦學亮點。

此外，從去年第14名前進到第九名的暨南大學，是今年人文社科大學分榜的新黑馬。暨南大學是國內率先以「綠色大學」為辦學目標自居的大學，隨著永續議題近兩年大熱門，讓暨南大學在社會聲望，尤其永續議題上表現突出。

暨大校長武東星是國內知名光電科技專家，過往在中興大學與大葉大學任教期間，強力鎖定產學應用，積極推動技術移轉、發明創新；來到暨大後，鎖定暨大在遊憩、觀光、服務等領域的在地優勢，大力推動產學合作，著力校內科系特色與科研重點，在南投各鄉鎮尋找可實際應用的場域，目標讓學校教學也能「同時兼具財務收益與在地支持」，培養師生學以致用能力，帶動暨大產學合作表現進步超過20個名次，是排名大躍進的關鍵。

醫科大學〉

北醫、中醫大、高醫持續霸榜前三強

醫科大學部分，今年入榜的六所學校，排名與去年完全一致。臺北醫學大學蟬聯冠軍，中國醫藥大學亞軍，高雄醫學大學季軍（表5）。

北醫身為國內校地面積最小的大學，卻能創造醫科大學中的最佳表現，關鍵在於現任校長林建煌上任後，積極重塑北醫的人才培育願景。

當傳統多數人依舊以為，醫科大學就是以「培育醫事人才」為主要目標，北醫近年積極轉型培育「生醫產業生態系人才」，透過分潤制度、獎勵機制、科研導引，全力推動校內各系教授、所屬醫院，把研究轉化為「可商業化的創新應用」，同步促動學術研究、產學合作、技術轉移、財務收入、創新創業的拓展。

北醫在2020年成立「臺北醫學大學生醫加速器」，兩年後，就已有超過20家衍生新創公司，其中三家更獲得全球最大非營利加速器「Mass Challenge」的資金挹注，讓醫科大學師生轉型創業家思惟，正是北醫對比其他醫科大學，能持續在學術科研、產學合作、財務面向創造優勢表現的關鍵。

技職大學〉

台科、北科、雲科、明志維持前四，勤益前十名進步最多

去年，台塑集團體系的明志科技大學，首度突破傳統印象中「國立科大優於私立科大」，榮膺技職大學第四名，僅次於臺灣科技大學、臺北科技大學、雲林科技大學，創下私立科大最佳表現。今年繼續維持好表現，技職科大前七名名單，和去年完全一致（表3）。

今年前十名中進步最多的，是從第十名前進到第八名的勤益科技大學。

勤益科大校長陳文淵在今年2月的《遠見》專訪中表示，從去年至今，國內科技業、製造業遭遇嚴重的人才荒，也推動素質良好的技職學生，成為企業爭搶的人才。

有別於很多學校搶搭半導體人才熱潮，勤益位於台中霧峰，正是中台灣精密工業的最大聚落，也是這一波人才爭奪戰中，最缺工的產業與地區之一。陳文淵鎖定工業4.0趨勢，去年成立智慧自動化系，聚焦智慧製造應用與機光電整合應用兩大方向；另外，也成立人工智慧應用系，聚焦於智慧系統和影像產業，有智慧機械概論、工業物聯網數據擷取與應用、AI影像辨識等多樣課程。

「勤益科大臨近超過十個工業區，挾著地利優勢，就與500多家廠商合作，」陳文淵強調，產業加速轉型，產學合作也就更顯重要，讓科研對焦產業、讓學生接軌企業、讓企業協助教學，勤益在「社會聲望」「學術研究」「產學合作」「國際化」面向的排名都前進，是勤益整體排名提升的關鍵。

私立大學〉

逢甲打破醫科優勢衝上第四，元智進入前十強

私立大學前十名學校，有兩大變化（表4）。首先是逢甲大學進步一名，排名第四。別看這小小進步一名，畢竟前六強中除了逢甲，都是設有醫學院的大學，醫學院在學術論文的發表、產學合作的帶動、經費收入的提升上，都具備「絕對優勢」，逢甲能力抗幾乎可說是「不對等競爭」的強敵，可說是近三年來，國內整體表現最卓越的私立綜合大學。

逢甲以「如何打造高起薪畢業生」出發，思考企業轉型人才需求，認為必須讓學生具備「定義問題、提出解法、試誤修正」的問題解決力，為此導入美國麻省理工學院（MIT）「CDIO」創新教學模式，搭配以實際企業問題或社會議題為題目的專題實做，鍛鍊實戰型人才，獲產業高度肯定。

第二則是元智大學重回前十強，從去年的第12名進步到第9名。細看排名進步關鍵，在於「社會聲望」進步9個名次、「教學表現」進步20個名次。今年2月走馬上任的元智大學新任校長廖慶榮，原為台科大校長，從國立科大轉任私立大學的他強調，元智的特色，一是「英語教學」，元智是國內第一所開辦全英語教學的大學，而去年教育部開始推動「雙語國家」政策，讓元智取得領先位置；二是「教學品質」，元智是國內第一所獲得國家品質獎的大學，在近年大學退場的議題上，元智在教學品保上有所保障。

這些過去累積的努力，都反映在今年的評比成績中，成為帶動元智名次進步的主因。

本文作者：謝明彧

（本文摘自《遠見雜誌07月號433期》）