受疫情影響，全球晶片供應短缺已持續近兩年，但近來半導體產業雜音不斷，美國記憶體大廠美光日前開出第一槍，預期產業需求減弱，接下來成長速度將會放緩。華爾街日報則以「晶片熱為何降溫？」為題，撰文分析半導體繁榮顯現疲態的兩大主因。

報導指出，在疫情爆發初期，民眾曾掀起購買筆記型電腦和其他電子產品的熱潮，但這股狂熱已經消失，受通膨影響，想要升級電腦設備的消費者因此縮手。

此外，市場對加密貨幣的追捧也在消退，受加密貨幣市場崩跌影響，過去在疫情發生初期，民眾等在電腦商店門外搶買加密貨幣挖礦晶片、高階電玩晶片等景象已不再。

報導稱，多家半導體廠商包括英特爾、輝達（Nvidia）等相繼提出警告，預料市況即將走下坡。英特爾財務長David Zinsner在6月時透露，下半年前景有更多雜音，該公司在6月暫時凍結PC晶片部門的招聘，並採取其他降低成本措施；因加密貨幣挖礦與電玩事業需求趨緩，另一晶片大廠輝達也正在縮減人力招募。

另根據Susquehanna Financial Group研究報告，5月晶片從下訂單到交付的時間平均為27.1周，與4月份的27周差不多，顯示晶片荒已有改善跡象。摩根士丹利分析師 Adam Jonas則表示，晶片短缺問題可能比預期更早得到緩解，主要原因在於消費電子產品市場減速以及大陸復產復工等。