房價高漲的時代，如果發現有便宜房子可撿，難免猜想是否存在缺陷才會自砍房價，但在美國，有一間69.9萬美元（折合新台幣約2000萬）的房產待售，女屋主表示可以大幅降價，只要能接受一個奇葩條件：收留她的前夫。

綜合外媒報導，美國43歲的峇爾（Crystal Ball）與54歲的丈夫夏尤（Richard Chaillou）結束7年婚姻，目前計畫出售位於佛羅里達州海灘的一棟房產，開價69.9萬美元。

有趣的是，不同於多數離婚案例，兩人依舊保持良好的關係，出售房產時，峇爾仍希望顧及她的前夫，開出一個彈性的條件，如果願意與夏尤同住，供一間房間給他住，則願意大幅降低房價；不過並未說明價格調幅。

在賣房簡介中，夏尤被形容是一個「幫手」，能夠為新屋主打掃、煮飯。峇爾補充，「買家並非一定要接受夏尤，但如果想少花點錢買房，這是個可以考慮的選擇」。

峇爾提供十幾張給買家參考屋況的照片，其中大部分都有夏尤的身影，或躺在床上，或坐在椅上，抱著一隻白老虎玩偶出現在房子的每個角落，除了房子以外，也極力的推銷自己。

售屋資訊引來網友熱烈討論，「我對妳丈夫不感興趣」、「如果是那隻老虎玩偶跟星際大戰的毛巾，我可以」、「對前夫沒興趣，但老虎布偶可以留下」、「如果他們這樣做是為了增加售屋曝光度，他們成功了」、「我的天啊！是老虎布偶」、「她要連房跟家人一起賣掉？」。