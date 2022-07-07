辣模辛尤里擁有H級傲人上圍，加上行事作風超大膽引起網友關注，分享美照都遊走在尺度邊緣，近來她才在高鐵身穿細肩洋裝，H級人間凶器滿到快掉出來，讓所有人看得鼻血狂噴，哪知近日她再度突破尺度，穿上膚色背心取貨，幾件重物全擠在她胸前，齊力對抗地心引力，不知為何凶器竟有條紅色血痕。

辛尤里6日晚上走到超商取貨，只見她穿著膚色小背心，不只跟店員拿好幾箱貨物，還得注意胸口的調皮小狗不要掉落，她將取貨過程拍成美照PO網，可見辛尤里取完貨後，抱著3大箱貨物以及1大袋戰利品，就要從超商離去，無奈東西實在太多，就算身體略微向後傾斜，好騰出胸口空間給貨物都嫌不夠。

辛尤里走進超商買東西，火辣露出豐滿上圍。(圖/辛尤里 IG)

辛尤里手捧3大箱貨物，還不忘要拍美照寵粉絲。(圖/辛尤里 FB)

後來，辛尤里想停下拍照寵愛粉絲，將口罩摘下後，思考片刻決定將3箱貨物夾在胸口側邊，至於那袋戰利品則將重心提高，這時的她，膚色背心內的H級內容物變得清晰可見，胸前的小片布料只遮住一半身體部位，身體側向一邊，迸出超養眼弧形企圖佔據整個畫面，跟著貨物一起注意不要讓它們往下墜落。

不過胸前那抹紅色血痕實在太過明顯，網友除了讚嘆胸口太過雄偉，也替她感到很擔心：「咪咪有傷痕」、「胸口有一條顯眼的痕跡」、「怎有傷口，要好好養傷」、「那麼漂亮別留疤了」、「胸部被誰親了啊太漂亮了」、「太羨慕店員了」、「想當店員」、「不可以色色」、「快放開那隻狗，他是無辜的，我來代替他！」引起網友一陣熱議。