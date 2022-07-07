文組、理組時常為科系、工作大戰，近日又有一名科技業網友表示，自己公司開出了一份27K的行政人員職缺，他認為薪水實在太低，根本徵不到人，豈料真的有人應徵，對方還是一名國立大學文組碩士，笑稱「難怪文組薪水低，都是自找的」，引發論戰。

男網友在《Dcard》PO文「文組低薪是必然的結果」，他說去年部門開出職缺，要徵協助工程師處理大小文書事務的行政人員，上百封應徵函幾乎都是文組投的。

原PO說，人資敲定面試人選後，核定月薪只比基本工資高出2000元，且伙食費、全勤獎勵都包括在裡面，讓他忍不住問「開這樣的薪水會有人來嗎」，對方則淡定回「過往經驗都至少有3人會報到，你多列幾個備取就好」。

豈料到了當天，真的有人來報到，對方還是貓空大學(政大)的文組碩士，讓他看傻眼，忍不住吐槽「那些抱怨文組薪資低的人不用去怪政府或老闆，要怪就去怪那些明知低薪也搶著做的自己人吧」。他舉工程師為例，開出年薪80萬都找不到好人才，調高到120萬才有堪用的人。

不少網友看到文章大罵原PO毫無同理心：「文組真可憐，高薪缺少還要被嘲諷是自己不爭取，是懂不懂供需關係造成的現象」、「社會各種職業都不可或缺，實在沒必要這樣損人」、「我一樣貓空大學的啊，出社會就有120，不用開地圖炮吧」、「有夠沒營養的文章」、「我文組一堆同學都在科技業當PM，薪水應該都比你還高」、「有本事你們RD自己把文組工作都包下來啊」、「年薪百萬就可以這樣瞧不起人嗎」、「拿科技公司舉例RD薪水高，是不是搞錯什麼」、「你也是拿人薪水的，秀什麼優越感」、「看你排版能力文科應該很爛，才想藉機出氣吧」。