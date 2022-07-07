好市多廣受歡迎，除了產品價格優惠外，最主要的就是二話不說的退貨服務，讓人買了後悔也沒關係。一名女網友表示，自己買錯衣服SIZE，跑回去換了一件，沒想到出門口時，推車已經全部塞滿了，讓網友笑翻，直呼「好市多日常」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出照片，推車內塞得滿滿，原來原PO衣服買錯尺寸，跑回好市多換貨，沒想到走到結帳區時，推車內已經裝滿了各種生鮮食材和甜點。

人妻衣服買錯SIZE去好市多更換，沒想到又「無意識」就消費上千元才回家。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO也忍不住自嘲「說好的，不是換完衣服尺寸就走？」，底下網友看到照片也笑翻，紛紛留言：「讓人總是沒辦法空手而歸的地方」、「好市多日常」、「好市多神奇的地方，我上次去退貨一個500塊的東西，結果花了6000塊才出來」、「換東西的代價好大」、「你得沒推推車進賣場我才相信」、「還要小心熱心的工作人員把推車塞給你」、「好市多不是賣場，是修練的地方，磨練意志力用的」、「這已經是都市傳說了」。