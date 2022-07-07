因《艾蜜莉在巴黎》走紅的卡蜜兒塞拉萊，以黑色天鵝絨禮服出席ARMANI高訂秀。(CFP）

網路熱播影集《艾蜜莉在巴黎》中，飾演女主角好友的卡蜜兒塞拉萊（Camille Razat），因該角引起巨大的關注量，近期更受邀至GIORGIO ARMANI 2022秋冬高級訂製服大秀觀秀，當天她以黑色天鵝絨短洋裝搭配黑白對比的貝雷帽出席，前往的路程更興奮地於社群上分享「 ARMANI，我來了！」吸引不少粉絲至現場支持，被不少外媒讚賞為品牌帶來不少流量。

GIORGIO ARMANI 2022秋冬高級訂製服大秀，大量運用亮片、閃亮的網眼等元素，使每件禮服在燈光下格外耀眼。（GIORGIO ARMANI 提供）

事後，更於IG上分享多套此次秀上最愛的服飾，並留言評論本次大秀如同詩歌般優美，此次大秀 Armani 先生汲取東方靈感運用於服裝紋理與細節，以黑色、藍色等深色系打底，加入如粉色、白色點亮服飾，並大量運用亮片、刺繡折射光影，使得禮服隨著模特走動、燈光變化，顯得更加閃耀。

GIORGIO ARMANI 2022秋冬高級訂製服大秀廓形變化多端，從一開始的極簡線條到後半段的蓬蓬裙設計等，使整場秀更加豐富。（GIORGIO ARMANI 提供）

廓形方面，隨著大秀時間的推進，服裝的廓形也漸漸從極簡線性轉至寬鬆，不論是貼身的長裙、A字晚宴裙等都展現女性或叛逆或優雅的不同面貌，除裙裝外也不乏率性的褲裝，其中曲線褲裝特別於腳踝收緊，營造出更加修長的線條。